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Bir Kadir Şeker vakası daha! Eşini ve kızına saldıran kocayı bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı

#Eskişehir#Shannaz Nazari#Nasimgül Ahmadi

Eskişehir'de eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi (32) sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye (62) engel olmaya çalışırken çıkan arbedede onu sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran (19) tutuklandı. Hastanede tedavileri süren Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Daşkıran'ın ifadesinde Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, Abdulkadir Ahmadi'nin arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi. Oğlunun askere gittikten sonra kalıp komando olma hayali kurduğunu ifade eden anne Nazire Kurt, "Benim yavrum kötü bir şey yapmadı ki. Bayanları kurtarmak içindi" diyerek gözyaşı döktü. Olay akıllara Kadir Şeker vakasını getirdi. Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.

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Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi, Ertaş Caddesi'nde geçen hafta cumartesi akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Abdulkadir Ahmadi, üzerinde taşıdığı bıçakla eşi ve kızını yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.

Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Ahmadi, eşi ve kızı iye Hüseyin Şahin ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz Nazari ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir Ahmadi, hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Afgan çiftin omzundan hafif yaralanan kızları Nasimgül Ahmadi’ye ise ayakta müdahale edildi.

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Bir Kadir Şeker vakası daha Eşini ve kızına saldıran kocayı bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı

'ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK'

Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Tolga Daşkıran, işlemlerinin ardından pazar günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daşkıran'ın ifadesinde Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, arkadaşı Hüseyin Şahin'in ayağından yaralandığını, Abdulkadir Ahmadi'nin ise arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

Bir Kadir Şeker vakası daha Eşini ve kızına saldıran kocayı bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı

'DURMAYINCA MÜDAHELE ETTİK'

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Hüseyin Şahin, caddede tesadüfen kadın çığlıklarını duyduklarını söyledi. Abdulkadir Ahmadi'nin 2 kadını yere yatırıp döverek bıçakladığını ve Tolga ile kendilerinin de buna engel olmaya çalıştıklarını anlatan Şahin, "Tolga'yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz gezecektik. Tolga tramvaydan inip yanımıza geldi. Bir dakika kadar geçti, arkamızdan bağırış sesleri geldi. Baktık bir adam karısı ve kızının üzerine çıkmış bıçaklıyordu. Koştuk, 'dur' dedik, durmadı. Ondan sonra müdahale ettik. Adam beni ayağımdan bıçakladı. Adamı etkisiz hale getirmek için yere yatırdım, o sırada bıçağı ayağıma salladı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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Bir Kadir Şeker vakası daha Eşini ve kızına saldıran kocayı bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı

Tolga Daşkıran

'KADINI ÖYLE GÖRÜNCE DAYANAMADIK, KOŞTUK'

Tolga Daşkıran’ın annesi Nazire Kurt, oğlunun suçlu olmadığını ve serbest bırakılmasını istediğini belirterek, "Benim oğlum sadece bayanları kurtarmak için gitti. Kadına şiddet zaten istemezdi, sevmezdi benim oğlum. Hayalleri yıkıldı benim çocuğumun. Bir karıncaya kıyamazdı. 'Anne, kadını öyle görünce dayanamadım, koştuk anne' dedi. Hiç dayanamaz benim yavrum. Ben herkesten destek istiyorum. Benim yavrumu kurtarın, benim çocuğum suçlu değil. Benim çocuğum suçluyu yakaladı. Kaçmasın diye müdahale etti. O bayanları kurtardı. Sırtından atletini çıkartmış, Hüseyin’in ayağına bağlamış. Kucağına alıp yola kadar taşımış arkadaşıma bir şey olacak diye. Kötü bir niyeti olsa zaten öyle yapmaz. 'Kadınları öyle görünce dayanamadım anne' dedi. O hiç dayanamaz. O en küçücük bir şey görse dayanamaz, kimseye kıyamazdı" dedi.

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Bir Kadir Şeker vakası daha Eşini ve kızına saldıran kocayı bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı

'HAYALİ KOMANDO OLMAKTI, HAYALLERİ YIKILDI'

Oğlunun askere gittikten sonra kalıp komando olma hayali kurduğunu ifade eden anne Nazire Kurt, şunları söyledi:
"'Komando olacağım' derdi. 'Oğlum olma, şehitleri görmüyor musun bak?' derdim. 'Olsun anne, ben vatanım için her şeyi yaparım. Niye ölmeyecekmişim? Nasibimde varsa orada da ölürüm. Ben asker olacağım' derdi. İnşallah bir şey olmaz, yavrum gelir. Ben herkesten destek istiyorum. Ne olursunuz Tolga'yı yalnız bırakmasınlar. Benim yavrum kötü bir şey yapmadı ki. Bayanları kurtarmak içindi. Bunu kim olsa, siz de yaparsınız. Bu hep yapılıyor ama suç oluyor. Bunu kim olsa yapar, herkes koşar. Ben bile bir bayanken başka bir bayanın dövülmesine asla dayanamam, koşarım. Ben de koşarım ama niye böyle oluyor?"

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Bir Kadir Şeker vakası daha Eşini ve kızına saldıran kocayı bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı

Daşkıran’ın üvey babası Ercan Kurt da Tolga’nın kasıtlı olarak bıçaklamadığın belirterek, "Çocuğumuz, ‘Asker olacağım. Ben askerde kalacağım, rütbemi yükselteceğim’ derdi. Siciline işlenecek diye o da perişan oldu. Bizim çocuğumuz o olayı kasıtlı bir şekilde yapsa bırakır, kaçardı" diyerek serbest bırakılmasını istedi.

Ailenin avukatı Muhammed Serkan İleli, Tolga ve arkadaşı Hüseyin'in kadınların sesleri üzerine olaya müdahale ettiklerini belirterek, "Çığlık sesini duyunca oraya doğru gidiyorlar ve bakıyorlar ki bir kadın yerde, üstünde bir adam kadını bıçaklıyor. Yardım etmek, ayırmak amacıyla hemen koşuyorlar. O esnada adam koşanları görünce elindeki bıçakla Hüseyin ismindeki arkadaşının ayağında kesik oluşturuyor. Sonrasında çıkan arbedede Tolga bu kişiyi sırtından bıçaklamak zorunda kalıyor. Adam şu anda yoğun bakımda. Bıçaklanan kadın da komada şu anda" dedi.

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Bir Kadir Şeker vakası daha Eşini ve kızına saldıran kocayı bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı

'KEŞKE MÜDAHALE ETMESEYDİM'

Tolga Daşkıran ile tutuklanmasının ardından görüştüğünü ve olay nedeniyle çok pişman olduğunu kaydeden avukat Muhammed Serkan İleli, "Kendisiyle görüştüğümüzde bize şunu söyledi: 'Ben keşke evime gitseydim, hiç dokunmasaydım. Ben orada annemi gördüm. Sanki birisi anneme şiddet uyguluyormuş gibi gördüm. Keşke müdahale etmeseydim de evime gitseydim hiç bunlarla karşılaşmayacaktık' dedi. Kendisi çok üzgün. Bu sürecin takipçisiyiz. Aile çok üzgün ama en nihayetinde Tolga çıkacak, ailesiyle tekrar buluşacak" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Eskişehir#Shannaz Nazari#Nasimgül Ahmadi

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