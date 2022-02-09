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Bir 'Kadir Şeker' olayı daha

#Tolga Daşkıran#Kadir Şeker#Yardım
Bir Kadir Şeker olayı daha

Eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi’yi sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’yi, engellemeye çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran tutuklandı.

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ESKİŞEHİR Odunpazarı’nda geçen hafta cumartesi akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile eşi Shannaz Nazari (47) ve kızı Nasimgül Ahmadi (32) arasında tartışma çıktı. Abdulkadir Ahmadi, üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran (19) ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi’yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Ahmadi, eşi, kızı ve Hüseyin Şahin ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz Nazari ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir Ahmadi, hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Afgan çiftin omzundan hafif yaralanan kızları Nasimgül Ahmadi’ye ise ayakta müdahale edildi.

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Bir Kadir Şeker olayı daha

‘YERE YATIRIP BIÇAKLADI’

Olayın ardından polisin gözaltına aldığı Tolga Daşkıran, işlemlerinin ardından pazar günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daşkıran’ın ifadesinde, Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, arkadaşı Hüseyin Şahin’in ayağından yaralandığını, Abdulkadir Ahmadi’nin ise arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu edilen Hüseyin Şahin, “Tolga’yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz gezecektik. Tolga tramvaydan inip yanımıza geldi. Bir dakika kadar geçti, arkamızdan bağırış sesleri geldi. Baktık bir adam karısı ve kızının üzerine çıkmış bıçaklıyordu. Koştuk, ‘Dur’ dedik, durmadı. Ondan sonra müdahale ettik. Adam beni ayağımdan bıçakladı. Adamı etkisiz hale getirmek için yere yatırdım, o sırada bıçağı ayağıma salladı. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

O DA ENGELLEMEK İSTEMİŞTİ

Konya’da Kadir Şeker (20) de 5 Şubat 2020’de, sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a (32) engel olmak isterken aralarında arbede yaşanmıştı. Bu sırada Şeker, Duran’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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