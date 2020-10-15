Bir kadının canını kurtaran Kadir Şeker’e 12.5 yıl hapis

Konya’da Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı’nda 5 Şubat akşamı Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32) arasında yaşanan şiddetli tartışma sırasında parktan geçen Kadir Şeker (20), kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istemiş, çıkan arbedede, Şeker’in elindeki bıçak Duran’ın kalbine isabet etmişti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten insan öldürme’ suçundan yargılanan Şeker hakkında, cumhuriyet savcısı 3. duruşmadaki mütalaasında suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, ‘kasten insan öldürme’ cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesini talep etti.

15 YILDAN 12.5 YILA İNDİ

Her iki tarafın ailelerinin de katıldığı duruşmada ilk olarak öldürülen Özgür Duran’ın avukatları mütalaaya karşı savunma yapıp, ‘haksız tahrik uygulanacaksa’ da en alt sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti. Kadir Şeker’in avukatları da mütalaaya karşı gelip, olayda kasıt olmadığını, Kadir Şeker’in şiddet görmek üzere olan bir kadına yardıma koştuğunu ve olayda da Özgür Duran’ın, Şeker’in boynunu sıktığını belirtti.

SON SÖZÜ ‘ÜZGÜNÜM’ OLDU

Kadir Şeker karar açıklanmadan mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulduğunda, “Yardıma ihtiyacı olan bir kadının yanına gittim. Yanlarına gittiğimde konuşuyorlardı. Bir sorun olmadığını fark edince ayrılmak istedim. Arkamdan gelip saldırdı. Boğazımı sıkıp, nefesimi kesti. Düştük. Oradan ayrılırken yaralı olduğunun farkında değildim. Hayatını kaybettiği için çok üzgünüm” dedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kadir Şeker’e ‘kasten insan öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirdi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı son olarak 12.5 yıla indirdi.

Kadir Şeker’in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası açıklama yaptı. Böyle bir karar beklemediklerini ifade eden Aladağ, karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi. Duruşmaya katılan Kadir Şeker’in ailesi de kararın ardından adliyeden ayrıldı.

‘EN AĞIR CEZAYA İTİRAZ EDECEĞİZ’

Yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker’in annesi ve babası, kararı Hürriyet’e değerlendirdi. Baba Cengiz Şeker, “Böyle bir kararı hiç beklemiyordum. Ben çocuğumun kesinlikle suçsuz olduğuna inanıyorum. ‘Kasten adam öldürme’ iddiasını da asla kabul etmiyorum. Bu bir kaza. Bundan sonra istinafa gideceğiz. Hakkımızı arayacağız. Çünkü Kadir bir insanlık yaptı. İyilik yapmak kastıyla hareket etti amacı birini öldürmek veya zarar vermek değildi. Zarar gören birini kurtarmak için kendini feda etti. Karar duruşması önce Kadir aleyhine bir karalama kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyaları yapanları Allah’a havale ediyorum. Bu karar kabul edilebilir bir karar değil. Kamu vicdanı da bu karardan rahatsız olacak, buna eminim” dedi.

Anne Zeliha Şeker ise şunları söyledi: “Söyleyecek sözüm yok. Yargılama adil olmadı. Kadir bunu kesinlikle hak etmedi. Duruşmada doğru dürüst göz göze bile gelemedik. Çok üzgündü. Sadece giderken arkasından görebildim. Karşı taraf birçok asılsız şey söylüyor. Onlar sorgulanmıyor. Mahkeme neden böyle bir karar verdi anlayamıyorum. Oğlum orada bir can kurtarmaya çalıştı. Kadir’in bir kastı yok ki. Şahitlerin ifadeleri var. Kadir giderken Kadir’e arkadan saldırıyor. Bu halde nasıl Kadir kasten öldürmüş oluyor. Bize göre Kadir’e verilebilecek en ağır ceza verildi. Bu karara bir anlam veremedik. İtiraz edeceğiz...” (Musa KESLER)