Bir kadın daha katledildi

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Gaziantep’te dün öğle saatlerinde, boş arazide kanlar içinde hareketsiz yatan kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, bir kadının boğazının kesilip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
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Polis ekipleri, cesedin 2 çocuk annesi Neslihan Kaya’ya (41) ait olduğunu belirledi. Kardeşinin katillerinin bulunmasını isteyen Aslı Kaya, “Biri 9 diğeri ise 8 yaşında. Çocuklarına ne diyeceğim şimdi” dedi. Polis ekipleri, katilin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.