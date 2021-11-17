Bir kadın daha katledildi

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Polis ekipleri, cesedin 2 çocuk annesi Neslihan Kaya’ya (41) ait olduğunu belirledi. Kardeşinin katillerinin bulunmasını isteyen Aslı Kaya, “Biri 9 diğeri ise 8 yaşında. Çocuklarına ne diyeceğim şimdi” dedi. Polis ekipleri, katilin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.