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Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 18 yaşındaki Sıla, eşi tarafından öldürüldü

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#Kars#Cinayet#Kadın Cinayeti
Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 18 yaşındaki Sıla, eşi tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 13:32

Kars'ta Delal M. (30), tartıştığı 7 aylık bebeğinin annesi Sıla M.'yi (18) tabancayla vurdu. Sıla M., olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Olay, Susuz ilçesi Büyük Çatak köyünde meydana geldi. Delal M. ile eşi Sıla M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Delal M., eşine tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Sıla M.'nin cesediyle karşılaştı. 7 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Sıla M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Delal M. ise Susul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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#Kars#Cinayet#Kadın Cinayeti

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