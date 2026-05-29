Bir iyilik hikâyesi

DOĞUŞTAN kalp anomalisi ile dünyaya gelen İrem Alan ilk ameliyatını bir haftalıkken, ikinci ameliyatını ise 2 yaşında oldu. Sonrasında uzun yıllar hiçbir operasyon geçirmeyen küçük İrem’in durumu kötüleşmeye başladı. Zamanla yürüyemez hale gelen İrem’i annesi Gurbet Alan yıllarca sırtında okula götürdü. Okulda tüm gün kızıyla bekleyen anne Gurbet Alan, kızının ilaçlarını içirerek yine sırtında evinin yolunu tutuyordu. Bu süreçte gittikleri doktorlar artık geç kalındığını ve ameliyatın riskli olduğunu söylüyordu.

AMELİYATA 1.5 MİLYON TL İSTENDİ

Aile doktor arayışına başladı. Her gittikleri kapı yüzlerine kapanıyordu. Sonra bir gün İzmir’de bir doktor, “Ben sizin kızınızı kurtaracak kişiyi biliyorum” deyip Ord. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos’u aradı. Prof. Dr. Kalangos hastayı görmek istediğini söyledi. Aile, İstanbul’a geldi ve Ord. Prof. Dr. Kalangos ile tanıştı. İrem’in iki ameliyat olması gerekiyordu. Tek bir ameliyatın masrafı yaklaşık 1.5 milyon TL idi. Ancak ailenin karşılayacak ekonomik durumu yoktu.







KALANGOS VAKFI KARŞILADI

O sırada Prof. Dr. Kalangos devreye girdi. Tüm masrafları vakfın karşılayacağını söyledi. Anne Gurbet Alan o anları şöyle anlatıyor: “Doktor Kalangos bize ‘Para önemli değil. Siz bunları dert etmeyin. Bizim için çocuğun hayatı daha önemli’ dedi. Bize her zaman maddi manevi yardımcı oldular. Kalangos bana babalık yaptı. ‘Dünya iyi insanların hatırına dönüyor’ derler ya işte Kalangos hoca o iyi insanlardan.”

11 yaşındaki İrem Alan ve annesi Gurbet Alan...

İREM ARTIK SAĞLIKLI

İrem’in ameliyatından önce ise aile derin bir üzüntüyle sarsıldı. İrem’in anjiyo olduğu gece baba soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Acısını kalbine gömen Gurbet Alan maddi imkânsızlıklar yüzünden, eşinin vefatından sonra bir süreliğine annesinin yanına taşınmak zorunda kaldı. Dayısı ve anneannesi ile yaşamaya başlayan İrem ilk ameliyatın sonrasında ikinci ameliyatı da oldu ve sağlığına tamamen kavuştu. Bu süreçte eğitimine ara verilen İrem şu anda tüm çocuklar gibi yürüyüp, koşarken tekrar okula başlayacağı günü bekliyor.

20 BİN ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNDU

Ordinaryus Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos kendisi gibi doktor olan, Yeşilköy’deki ihtiyaç sahiplerine verdiği ücretsiz hizmetle tanınan Dr. Konstantin Kalangos’un oğlu. Büyük dedesi ise Osmanlı zamanında sarayda hizmet vermiş bir hekim olan Ksenofon Zoğrafos. Ailenin dördüncü kuşak doktorlarından olan Ordinaryus Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos, tıp fakültesine kalp cerrahı olma hedefiyle giriyor. Ona ilham olan kişi ise dünyada ilk kalp naklini gerçekleştiren Christian Barnard. Birincilikle bitirdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ardından yurtdışına açılıyor. 1998 yılında Cenevre’de öncelikle ‘Herkes İçin Kalp Derneği’ni, 2002 yılında Kalangos Vakfı’nı kuruyor. Şu anda Kalangos Vakfı Silivri’de Karşılıksız Hizmet Vakfı ile ortaklaşa bir tedavi merkezi için kolları sıvamış durumda. Çalışmalarına başlanan Silivri’deki merkezde çocuklar için sosyal alanlardan tutun rehabilitasyon merkezine kadar geniş bir yaşam alanı olması planlanıyor.