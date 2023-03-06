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Bir ittifak daha dağıldı... Özdağ- İnce yolları ayırdı

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#Muharrem İnce#Ümit Özdağ#İttifak
Bir ittifak daha dağıldı... Özdağ- İnce yolları ayırdı
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

İYİ Parti’nin 6’lı Masa’dan ayrılmasının tartışmaları sürerken bir ittifak daha dağıldı.

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Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’nin Adalet Partisi ve Doğru Parti ile yürüttüğü ittifak görüşmeleri sonuçlanmadan bitti. Özdağ’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a adaylık teklifinin kriz yarattığı belirtilirken, İnce de katıldığı televizyon yayınlarında, “Ben kimsenin yedek adayı değilim. Konuştum, aradım, nezaketsiz bulduğumu söyledim. Böyle bir şey olmaz” dedi.

İYİ PARTİ’DEN DAVET İDDİASI

Herhangi bir ittifakta yer alıp almayacakları sorusunu, “Önce adayımızı belirleyelim” diye yanıtlayan İnce, İYİ Parti’den adaylık teklifi gelmesi halinde tavrının ne olacağı sorusuna da şu karşılığı verdi: “Ben Sayın Akşener’e başbakanlık önerecek bir makamda değilim. Ama daha önce ‘Ben başbakanlığa talibim’ dediği için ben de, ‘Cumhurbaşkanlığına talibim. Ama Sayın Akşener’in başbakanlığa talip olmasına da hiçbir itirazım yok’ dedim. Onu önerebilmek için önce cumhurbaşkanı seçilmen lazım. Siyasette neler olur bu birkaç günde göreceğiz. Bana gelmiş böyle bir teklif yok.”


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#Muharrem İnce#Ümit Özdağ#İttifak

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