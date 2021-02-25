Bir insan bu kadar mı alçalır!

Irak’ın Musul kentinde DEAŞ içerisinde üst düzey görev yapan Sabah Ali Hüseyin Oruç, terör örgütünün bu kenti terk etmesinden sonra Türkiye’ye kaçtı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı’nca yürütülen ortak çalışmada, teröristin Ankara’ya geldiği tespit edildi. İstihbarat ve TEM ekipleri söz konusu DEAŞ üst düzey yöneticisi Sabah Ali Hüseyin Oruç’u takibe aldı. Ankara’da da DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Oruç’u uzun süre takibe alan ekipler, şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

HASSAS PLANLAMA

Geçmişte Irak ordusunda subay olduğu öğrenilen, ardından da DEAŞ’a katılan Oruç’un, savaş ganimeti olarak Irak’tan 7 yaşında Ezidi kız çocuğu Aişe S.’yi de kaçırarak yanında Türkiye’ye getirdiği belirlendi. Ezidi kız çocuğunun Oruç’un kaldığı evde tutulduğunun anlaşılması üzerine, kız çocuğunun zarar görmemesi için hassas planlama yapıldı. TEM ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonda, Sabah Ali Hüseyin Oruç ile kendisine yardım eden N.H.R. ve A.V. yakalandı. Evde tutulan kız çocuğu ise kurtarılarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.