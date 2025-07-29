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Bir ilimizde sıcaklık 40 dereceyi aştı! Sıcaktan korunmak için bu yöntemi tercih etti | Görenler hayrete düştü

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#Tunceli#Meteoroloji#Sıcaklık
Bir ilimizde sıcaklık 40 dereceyi aştı Sıcaktan korunmak için bu yöntemi tercih etti | Görenler hayrete düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 13:42

Hava sıcaklığı yurt genelinde etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Tunceli'de termometreler 40 dereceyi aştı. Sokakta yürüyen kadın ise ilginç bir yöntemle serinlemeye çalıştı.

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Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Tunceli'de bir kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Sokakta yürüyen kadının görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

Bir ilimizde sıcaklık 40 dereceyi aştı Sıcaktan korunmak için bu yöntemi tercih etti | Görenler hayrete düştü

Görenler şaştı kaldı. Sosyal medyada görüntüler, ilgi topladı. Diğer yandan Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği belirtildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SICAK UYARISI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle risk altındaki gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Demirkol, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hava sıcaklığının artacağı yönünde uyarılar yapıldığını hatırlatarak, "Gebeler, bebekler ve kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler ile bağışıklık sistemi baskılanmış vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaması gerektiğini vurgulayan Demirkol, dışarı çıkmak zorunda olanlara, geniş şapka kullanmalarını, güneş gözlüğü takmalarını, açık renkli kıyafetler giymelerini ve güneş kremi kullanmalarını önerdi.

Demirkol, sıcak havalarda vücut sıvı kaybının arttığına dikkati çekerek, "Bu dönemlerde bol su tüketmeyi, asitli, yağlı ve kızartma türü yiyecekleri çok fazla tüketerek dışarı çıkmamayı öneriyoruz. Günlük 2,5-3 litrenin altında su içmesinler. Normal zamandan daha fazla su tüketilmesini de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

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#Tunceli#Meteoroloji#Sıcaklık

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