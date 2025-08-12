Bir ilimizde kar yağıyor sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı: 'Ölüm dansı' gerçekleşti

Haberin Devamı

Her yıl gerçekleşen bu doğa olayı, binlerce sineğin sokak ışıkları etrafında topluca uçup son anlarını yaşamasıyla dikkat çekiyor.

Sakarya'da her yıl temmuz ve ağustos ayında yaşanan Sakarya Nehri üzerinden uçan milyonlarca 'Birgün' sineğinin sokak ışıklarının çevresindeki son uçuşlarını yaparak topluca öldükleri doğa olayı bu yıl da devam etti.

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak Sakarya Nehri'nden çıktı.

Her sene Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Köprüsü üzerinde görülen birgün sinekleri bu kez ise Akyazı Taşburun Köprüsü üzerinde görüldü. Gelişimlerini suda tamamlayan birgün sinekleri, döngülerinin son ve en kritik evresi olan çiftleşme ritüelini gerçekleştirdi.