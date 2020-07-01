Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede her geçen gün iyiye giden koronavirüs vaka sayılarındaki azalmanın devamı için vatandaşların maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyene gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemli olduğunu belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle; İl Hıfzıssıhha Kurulu "01.07.2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan istisnai durumlar hariç ilimiz sınırları içerisinde il ve ilçe merkezlerinde herkesin tüm açık ve kapalı alanlarda, ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılmasının zorunlu olmasına, bu maddeye aykırı davrananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 900 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.