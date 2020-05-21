Bir ilçenin kabusu olmuştu... Suç makinası yakalandı!

İlçede son 15 günde bir iş yeri, iki otomobil ve üç motosiklet hırsızlığı olmak üzere yedi ayrı olayın yaşanması sonucu çalışma başlatan asayiş ekipleri olayların yaşandığı bölgelerdeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemeyle bir ilçenin kabusu haline gelen şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şüpheli polisin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan incelemesinde 29 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken hırsızlık suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.