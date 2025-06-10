Bir İlçenin kabusu oldu! Akşam saatlerinde ortaya çıkıyor: Özellikle ışığa doğru gidiyorlar

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Çıldır Gölü'nde özellikle akşamları ortaya çıkan ve hortum görüntüsünü andıran milyonlarca 'göl sineği', bölgeyi ziyarete gelen misafirler başta olmak üzere ilçe sakinlerini de bıktırdı.

Özellikle sağanak yağışların yoğun olduğu dönemlerde sineklerin üremesinin daha fazla olduğunu söyleyen yöre halkı, milyonlarca sineğin hortum şeklinde göl kıyısına yayılmasına son yıllarda sürekli şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Genellikle göl kıyısındaki sazlık alanlarında yaşayan ve geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi.

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