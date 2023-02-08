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‘Bir iki yağma olayı söz konusu’

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#Süleyman Soylu#Kahramanmaraş#Deprem
‘Bir iki yağma olayı söz konusu’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nde kurulan kriz masasında depreme ilişkin açıklamada bulundu.

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Soylu, “Bu depremdeki birinci önceliğimiz arama kurtarmadır. Arama kurtarma konusunda kendi ekiplerimiz dahil, sivil toplum kuruluşları dahil ülkenin tüm kurum ve kuruluşları seferber olmuştur. Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Eksiklikler olabilir, zamanla yarışıyoruz, bazen bu masanın başında 100 kalem işi bir arada çözmek durumunda kalıyoruz” dedi.

VATANDAŞIMIZA KARŞI ÖNEMLİ BİR YANLIŞTIR

Bakan Soylu, Kahramanmaraş’a 11 bin çadır sevk edildiğini ve bunların 5 bini aşan kısmının kurulduğunu kaydetti. Soylu, “Kahramanmaraş ve 1-2 ilçede çadır kentler kuruldu. Kahramanmaraş’ta 7 ayrı bölgede kuruldu. 2 ayrı bölgede konteyner kent oluşturulması için planlamalar yapıldı. 24 saat uyumadan buradaki bütün arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın bütün taleplerini ve isteklerini yerine getirmek için çaba sarf ediyorlar. Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; bazı yerlerde yağma haberleri söz konusu. Bir iki münferit küçük olay var. Türkiye’de böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün bunları büyütmek, yani bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak bize karşı değil vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır” ifadelerini kullandı.

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