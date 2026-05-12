×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARA SPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bir ihraç bir istifa

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Afyonkarahisar#Burcu Köksal
Bir ihraç bir istifa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 07:00

CHP, bugün AK Parti’ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Sözcü Emre, “Nereye giderse gitsin” dedi. Köksal, kararın ardından partiden istifa etti.

Haberin Devamı

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısında alınan kararı düzenlediği basın toplantısında duyurarak şunları söyledi: “Başta İBB davası olmak üzere yapılan soruşturmaların yüzde 60’tan fazlası halkın siyasi maksatlı olduğunu söylüyor. Buna karşın bir taraftan da tehdit, baskı, şantajla gayri ahlaki bir şekilde belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorlar.

Gözden KaçmasınÖzgür Özel hesap zamanıÖzgür Özel hesap zamanıHaberi görüntüle

ÇÜRÜK ELMALAR ÇIKIYOR

Elbet tek tük çürük elmaların çıktığı oluyor ama belediye başkanlarımızın çok büyük bir kesimi dimdik ayakta duruyor. Ülkesi için mücadele ediyor. Ama milletin oyuna saygı duymayan, milli iradeye saygısızlık yapan iktidar şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ve beraberindeki bir kısıma yarın (bugün) rozet takmaya hazırlanıyor. Giden gitsin. Böyle bir dönemde ülkesini seven, bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ‘ya demek ki bunun açığı var’ duygusunu getirir.  MYK böyle bir şeyi kabul edemez.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDüğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkatDüğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkat!Haberi görüntüle

Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor, aramaları yanıtsız bırakıyor. Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak duyurmak isterim. Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin. Partiyi kamuoyunda bu kadar tartıştırmasının bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik. Partimize üye görünüyordu. O nedenle o işlemi gerçekleştirdik.”

Bir ihraç bir istifa

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Afyonkarahisar#Burcu Köksal

BAKMADAN GEÇME!