Bir ihraç bir istifa

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısında alınan kararı düzenlediği basın toplantısında duyurarak şunları söyledi: “Başta İBB davası olmak üzere yapılan soruşturmaların yüzde 60’tan fazlası halkın siyasi maksatlı olduğunu söylüyor. Buna karşın bir taraftan da tehdit, baskı, şantajla gayri ahlaki bir şekilde belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorlar.

ÇÜRÜK ELMALAR ÇIKIYOR

Elbet tek tük çürük elmaların çıktığı oluyor ama belediye başkanlarımızın çok büyük bir kesimi dimdik ayakta duruyor. Ülkesi için mücadele ediyor. Ama milletin oyuna saygı duymayan, milli iradeye saygısızlık yapan iktidar şimdi duyduk ki bizim Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ve beraberindeki bir kısıma yarın (bugün) rozet takmaya hazırlanıyor. Giden gitsin. Böyle bir dönemde ülkesini seven, bu kadar yanlışı gören, itiraz etmiş bir kimsenin batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde ‘ya demek ki bunun açığı var’ duygusunu getirir. MYK böyle bir şeyi kabul edemez.

Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor, aramaları yanıtsız bırakıyor. Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak duyurmak isterim. Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin. Partiyi kamuoyunda bu kadar tartıştırmasının bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik. Partimize üye görünüyordu. O nedenle o işlemi gerçekleştirdik.”