Bir hayalet ağ 309 can alıyor

“Akdeniz’in Doğal Hazinelerini Koruyalım” sloganıyla temmuz ayında İtalya’dan 5 aylık bir sefere çıkan Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) Blue Panda yelkenlisi ağustos ayı başında Antalya’nın Kaş ilçesine geldi. Hayalet ağlara dikkat çekmek isteyen Blue Panda ekibi, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle birlikte Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nda yaklaşık 2 saat süren dalışla 200 metrekarelik bir hayalet ağ çıkardı. WWF’ye göre dünya genelinde her 1 dakikada denizlere yaklaşık bir ton balıkçı ağı bırakılıyor ve deniz dibine çöken bu ağlar birer ölüm tuzağı haline geldiğinden ‘hayalet ağlar’ olarak tanımlanıyor. 100 metrekarelik bir hayalet ağ tamamen parçalanana kadar 309 deniz canlısının ölümüne neden oluyor. 2014’te Tarım ve Orman Bakanlığı’nca başlatılan bir proje kapsamında şu ana kadar Türkiye’de deniz ve göllerden toplamda 530 bin metrekare balıkçı ağı çıkartıldı.

İdris Emen hayalet ağları çıkardı.

DENİZ KORUMA ALANLARI ARTIRILSIN

Blue Panda ekibiyle bir araya gelen WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem, “Hayalet ağlar denizdeki plastik kirliliğinin en önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Böyle bir meseleye parmak basmak istedik. İlk amacımız bu bölgedeki hayalet ağları haritalandırmak, daha sonra bu ağların çıkartılıp bertaraf edilmesini sağlamak. Ayrıca hem balıkçılarda hem de bölge halkında farkındalık yaratarak hayalet ağları tehdit olmaktan çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Blue Panda’nın eylül ayında Marsilya’da düzenlenecek Dünya Doğa Koruma Kongresi’nde Akdeniz’in en az yüzde 30’unun korunması yönünde çağrıda bulunacağını söyleyen Kalem şunları dedi: “Akdeniz’de yüzde 10 civarında olan Deniz Koruma Alanları’nı 2030’a kadar yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.”

600 YILDA ÇÖZÜLÜYOR

Balıkçılık malzemelerinin çoğunun doğada 600 yılda çözülen plastiklerden yapıldığını belirten WWF, hayalet ağ tehdidinin ortadan kaldırılması için şunları öneriyor:

- Belirli bölgelerde balıkçılık malzemelerinin kullanılmaması.

- Hayalet ağların tanımlanması ve haritalandırılması.

- Ağların en çok etkiledikleri bölgelerden uzaklaştırılması.

- Çıkarılan hayalet ağların bertaraf edilmesi.

PLASTİK ATIKLARIN KURBANLARI

- %35 Kuşlar

- %27 Balıklar

- %20 Omurgasız türler

- %13 Deniz memelileri

- %5 Caretta Carettalar

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