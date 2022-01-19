Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

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Yıllardır Çanakkale’ye gidip gelirim. Ve her gittiğimde Troya hikâyelerini, köprü hayallerini dinlerim. Pers Kralı Kserkses’in de, Dareios’un yüzen boğaz köprüsünü de, Samoslu mimar Mandrokles’in gemileri yan yana dizerek yaptırdığı köprüyü de bilirim. Hatta projesi II. Abdülhamid’e sunulan Çanakkale Köprüsü’nü hem siyasetçilerden hem de Çanakkalelilerden çok dinledim. Siyasi liderlerin ziyaretlerinde, seçim dönemlerinde verilen vaatleri de sayısız kez işittim.

Yani bu bölge için köprü bir hayaldi. İşte o fikir, o hayal yakında hayata geçiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin çalışmaları tamamlanmak üzere… Geçen gün Çanakkale’de, projeyi İcra Kurulu Üyeleri Reşit Yıldız, Ömer Güzel ve Ebrunur Kapucu Yıldız ile birlikte gezdim. Gezmekle kalmadım; tamamlandığında deniz seviyesinden yüksekliği 334 metre olacak her bir kulenin en tepesine çıktım. Dünyanın en yüksek asma köprü kulesinin en tepesinde fotoğraf da çektirdim. Müthiş bir deneyimdi ve Türkiye’yle bu önemli projeyi hayata geçirdiği için bir kez daha gurur duydum.

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‘EN’LERİ BARINDIRAN BİR PROJE

Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü simgeleyen 2023 metre uzunluğundaki iki ayak arası açıklık köprüyü dünya sıralamasında birinci sıraya oturtuyor. Köprünün Asya ve Avrupa ayaklarının her birinde ikişer adet olmak üzere toplam 4 kulesi var. Bu kulelerin tepelerine 1915 Çanakkale Savaşı’nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın anısına birer top mermisi yerleştirilecek kısa bir süre içerisinde. Kulelerin yapımında bir başka dünya rekoruna daha imza atılmış. Çelikten inşa edilmiş köprü kulelerinin yapımı için dünyanın en yüksek kapasiteli kule vinçleri bu proje için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş. Dünyanın en büyüğü olan bu vinçlerle 318 metreye 150 ton ağırlığındaki kule parçası kaldırılarak ayrı bir dünya rekoruna imza atılmış. Diğer uzun köprülerden farklı olarak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde gidiş ve geliş yönleri arasında 9 metrelik hava boşluğu bulunuyor. Bu hava boşluğu sayesinde köprüdeki rüzgâr etkisi asgari seviyeye indiriliyor. Tabliyeler adeta uçak kanadı tasarlanır gibi şekillendirilmiş.



KADIN MÜHENDİSLERE ÖZEL GÖREV

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Projenin sadece köprü kısmında bugüne kadar toplam 871 mühendis görev almış; 49 kadın mühendis özel olarak görevlendirilmiş. Projede farklı pozisyonlarda 15 farklı yabancı ülkeden çalışanlar yer almış. Güney Kore, Çin, İngiltere, Almanya, Hollanda, Japonya, İran, Danimarka, Brezilya, Avustralya, Hindistan, Malezya, İtalya, Fransa ve Avusturya’dan mühendisler çalışmış. Köprü ve otoyolda aynı anda 9 bin 500 kişi görev yapmış.

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RAKAMLARLA 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

- Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliğiyle de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak.

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- Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılını sembolize edecek.

- Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize edecek.

- 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü olmakla birlikte, dünyadaki en uzun orta açıklıklı asma köprüler sıralamasında da dünyanın ilk sırasında.

- Köprünün tasarımı Danimarkalı tasarım şirketi COWI tarafından gerçekleştirildi.

- Her bir ayağın sadece deniz üzerindeki ağırlığı 18 bin ton.

- Köprünün kuzeyinde ve güneyinde olmak üzere 2 adet ana kablosu var. Her iki ana kablonun tellerini uç uca eklediğinizde 162 bin kilometrelik bir uzunluk elde ediliyor. Bu da dünyanın etrafını 4 kere dönmek anlamına geliyor.

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- Köprü projesinde kullanılan toplam çelik miktarı donatı dahil 177 bin ton. Bu miktar çelikle 118 bin adet binek araç üretmek mümkün.

- Köprünün keson temellerinde ve ankraj bloklarında toplam 227 bin ton beton kullanılmış. Bu miktar betonla 100 metrekarelik 5 bin 900 adet ev inşa etmek mümkün. Bu sayıda ev ile de yaklaşık 20 bin nüfuslu bir yerleşim alanı yaratmak mümkün.

318 METREDEN BOĞAZ’A BAKMAK

Bu fotoğrafı denizden 318 metre yükseklikte çektirdim. Tamamlandığında kulenin toplam yüksekliği 334 metre olacak. Bir apartmanın beşinci katından aşağıya bakamayan ben; böyle bir fırsatı tepmek istemedim. Bütün cesaretimi toplayarak asansörle kulenin tepesine çıktım. Ve en tepeden aşağıya baktım. Bir yanımda Ege, bir yanımda Marmara ve aklımda 1915’te tarih yazan Türk askeri vardı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Boğaz’a çok yakışacak. Bölgenin ekonomisine, sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacak.

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GURUR DUYUYORUZ

Projenin ortaklarından, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir şöyle konuşuyor: “1915 Çanakkale Projesi benim gözbebeği projelerimden bir tanesi. Asırların hayalinin gerçek olduğuna şahit olmak, küresel ölçekli, dünyanın gıptayla baktığı dev eserleri ülkemize kazandırmak beni cidden heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Gerçekten bir mega projeden bahsediyoruz ve bu projeler gerek finansmanı, gerek yapımı açısından tek bir şirketin kolaylıkla altından kalkabileceği boyutların ötesine geçiyor. Dolayısıyla ortaklıklar kurmak kadar ortakların uyumu da önemli. Biz Daelim, Limak, SK E&C ve Yapı Merkezi olarak bu uyumu ortaklığımızın ilk gününden itibaren başarıyla sağlayabildik. İki farklı coğrafi ve ülke kültürü ve beraberinde dört farklı şirket kültüründen bahsediyoruz. Dört ortak ihale sürecinden bugüne çok mesai harcadık. Birbirini tanımak uyum sağlamayı da kolaylaştırıyor. Uyum ise hızlı karar almayı beraberinde getiriyor ki, bu boyutta bir projede hızlı karar alabilmek ve hızla uygulamaya geçebilmek çok önemli. Projemizle gurur duyuyoruz.”

YUNUSLAR BİLE DÜŞÜNÜLDÜ

Köprü inşa edilirken bazı doğa koşulları mühendisleri etkilemiş. Onlardan biri de yunuslarla ilgiliydi. Yunuslar kazık çakım bölgesine 500 metreden daha yakın olduklarında kendileri bölgeyi terk edene kadar çakım işlemleri durdurulmuş. Benzer şekilde köprünün inşası için denizde tarama ve dolgu yapılması zorunlu olan yerlerde bulunan ve pina olarak bilinen büyük deniz kabukluları bulundukları yerlerden dalgıçlar tarafından kaldırılarak başka yere taşınmış. 18 Mart Çanakkale Üniversitesi’nden uzmanlar taşıdıkları pinaları iki yıl boyunca izlemişler. Projenin 88 kilometrelik otoyolu projelendirilirken hayvanların doğal yaşam alanlarında geçiş yapılabilmesi için ekolojik üst geçitler yapılmış. Otoyol güzergâhına yakın köylerden geçecek araçların çıkaracağı gürültünün ulaşmaması için köylere özel ses bariyeri yerleştirilmiş.