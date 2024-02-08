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Bir hastasını kaybetti tıpta devrim yaptı

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#Mayo Clinic Vasküler#Prof. Dr. Rahmi Öklü#Durdurulamayan Kanama
Bir hastasını kaybetti tıpta devrim yaptı
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 07:00

KAZA, yaralanma, tümör gibi çeşitli nedenler ile gelişen kanamaların hızlıca durdurulması hastanın hayatı açısından çok önemli. ABD’nin önemli ve dünya çapında merkezlerinden biri olan Mayo Clinic Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Öklü, 2012 yılında bir hastasını durdurulamayan kanama nedeniyle kaybetti. Bunun üzerine kanamaları nasıl durdurabileceğine dair kafa yormaya başladı.

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Hali hazırda kullanılan yöntemlere bir alternatif geliştirdi. Jel embolizasyon sayesinde hastaların kanamalarının hızlıca durdurulabildiği görüldü. Geçtiğimiz yıl Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi olarak bilinen FDA’den onay alan bu jel, 1 Ocak 2024 itibarıyla ABD’de kullanıma girdi. Şu ana kadar Amerika’da 200’den fazla vaka gerçekleştirildi. Ancak yaygın kullanım ile binlerce insan için kurtarıcı olması bekleniyor.

‘MACUN GİBİ JEL’

Prof. Dr. Öklü, yöntemini Antalya’da düzenlenen Türk Girişimsel Radyoloji 19. Yıllık Toplantısı’nda anlattı: “2012 yılında bir hastam öldü. Çünkü kanamayı durdurmak için kullandığımız malzemeler çalışmadı. Benim biyokimya doktoram da vardı ve bu jel aklıma geldi. Macun gibi bir şey yapalım dedik. Karaciğer, böbrek tümörlerinde olan kanamaları durdurmak için de kullanıyoruz.”

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#Mayo Clinic Vasküler#Prof. Dr. Rahmi Öklü#Durdurulamayan Kanama

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