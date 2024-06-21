Bir hâkimin ‘suç defteri’

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HSK’nın, Gül A.’nın, Edirne’de görevliyken adının karıştığı bir rüşvet olayı üzerine ihraç kararı verdiği belirtildi. Bu kararlara itiraz ettiği öğrenilen hâkimin adının karıştığı iddialar şöyle:



SEVGİLİYE TEHDİT



* Adana’da kiracısı olduğu sitenin yöneticisi Ş.L. ile beş yıl yasak aşk yaşadı. Ş.L.’ye “Edirne’de görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunuldu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarmanı, dosyalarımı kapattırmanı ve o kişilerden beni korumanı istiyorum” dediği öne sürüldü. Evli ve 20 yaşında oğlu olan yargıcın başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Ş.L. ayrılmak isteyince tehdit edildi. Ş.L.’nin yanına gelen iki kişi “Sende hâkime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin” dedi. Bunun üzerine Ş.L. hâkim hakkında şikâyette bulundu. HSK, Gül A.’yı “mesleğinin nüfuz ve itibarını sarstığı” gerekçesiyle açığa aldı.



* Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi’nde akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan sanıktan beraati karşılığında milyonlarca lira rüşvet aldığı öne sürüldü.



ADLİ EMANETTEN UYUŞTURUCU



* Özel bir hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metamfetamin içeren hapları kullandığı, bir başsavcı vekili ve iki hâkimle ‘parti yaptığı’ iddia edildi.