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DHA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 05:49 | Son Güncelleme:

Bir haftadır kendisinden haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu

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Bir haftadır kendisinden haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu

Silivri'de yakınlarının bir haftadır ulaşamadığı Serdar Özgen'in(42) cesedi polis tarafından yalnız yaşadığı evinde bulundu.

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İmalat Sokak'ta bulunan 10 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı.

Bir haftadır kendisinden haber alamayan Serdar Özgen'in yakınları yaşadığı adrese geldi. Evden gelen ağır koku nedeniyle, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla Özgen'in yaşadığı daireye girdi. Polis ve yakınları, eve girdiğinde Özgen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından cenaze Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Özgen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

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