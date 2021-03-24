Bir haftadır kayıptı... Ferhan Tetik olayında son dakika gelişmesi: Ağaca asılı halde bulundu

İznik ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinden Yalova'ya taşınan ve bir süredir Yalova'da ikamet eden TIR şoförü Ferhan Tetik için ailesi polise kayıp müracaatında bulunmuştu. Aile ayrıca Ferhan Tetik’i bulmak için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. 1 haftadır kayıp olarak aranan Ferhan Tetik'in cesedi bulundu. Doğum gününde kayıplara karışan Ferhan Tetik'in cesedi ağaçta asılı bulundu.

Aile ve yakınlarının her yerde aradığı 2 çocuk babası Ferhan Tetik'in yaklaşık 6 ay önce çalıştığı işten çıkarıldığı ve bunalıma girdiği iddia edilirken, çevresindeki bazı tanıdıklarına, zaman zaman intihar etmeyi düşündüğünü söylediği ileri sürüldü. Ferhan Tetik’in kaybıyla ilgili yakınları, tartıştığı ikinci eşinden şüpheleniyordu. Ferhan Tetik’in ilk eşinden olan oğlu, babasının Hülya Hanım uğruna kendilerini terk ettiğini söylemişti.

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