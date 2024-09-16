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Bir haftadır haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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#İstanbul#Avcılar #Lebban Demirci
Bir haftadır haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 12:51

Avcılar'da tek başına yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Lebban Demirci'nin (73) evinde ölü bulundu.

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Olay, Ambarlı Mahallesi Nadas Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Tek başına yaşayan 73 yaşındaki Lebban Demirci'den yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları, daireden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Bir haftadır haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kapıyı zorlayarak açan ekipler, içeri girdiklerinde Demirci'nin cansız bedenini yatağının yanında yerde yatarken buldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir haftadır haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

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Binanın yakınında marketi bulunan Aydın Baltacı, Lebban Demirci'nin bir kız kardeşi olduğunu belirterek, "Zaman zaman sepeti indirir sigara, ekmek alırdı. Üç-dört gündür görünmüyordu" dedi.

Bir haftadır haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Bir haftadır haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

 

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#İstanbul#Avcılar#Lebban Demirci

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