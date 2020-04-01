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Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 17:01,Son Güncelleme:/

Bir haftadır Diyarbakır'da aranan 110 yaşındaki kadın, Mardin'de bulundu

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Bir haftadır Diyarbakır'da aranan 110 yaşındaki kadın, Mardin'de bulundu
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DİYARBAKIR'da, bir hafta önce hasta ziyaretine gideceğini söyleyip evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Keji Aztağaç (110), Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bulundu.

Keji Aztağaç, 25 Mart Çarşamba günü hasta bir yakınını ziyaret edeceğini söyleyip, evden çıktı. Aztağaç'ın geri dönmemesi üzerine yakınları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi ve Diyarbakır Polisi, yaşlı kadını bulmak için arama çalışması başlattı.

Bu sabah Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde uygulama yapan polis ekipleri, yaşlı kadını fark etti. Kayıp olabileceğini değerlendirerek, kimliğini kontrol etti.

Yaşlı kadının Diyarbakır Polisi tarafından kayıp olarak aranan Keji Aztağaç olduğu ortaya çıktı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getiren Keji Aztağaç'ın ailesiyle iletişime geçildi. Keji Aztağaç, Diyarbakır'dan gelen yakınlarına teslim edildi.

Aztağaç'ın polise, 1 hafta önce Kızıltepe ilçesine yakınlarını ziyaret için geldiğini, bu sabah da Diyarbakır'a dönmek üzere terminale gittiğini söylediği öğrenildi.

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