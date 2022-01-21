Bir haftada ikinci doktor

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Ertesi gün kendisinden haber alamayan arkadaşları polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Dr. Mehmet Emre Çakmaklı’nın cesediyle karşılaştı. Evdeki masanın üzerinde alkol şişeleri ve bir miktar kimyasal madde bulundu. Vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmayan Dr. Çakmaklı’nın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Evde bulunan alkol şişeleri ve kimyasal madde de analiz için Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Polis, Çakmaklı’nın evinin bulunduğu sokaklardaki güvenlik kameraları görüntülerini toplarken, bir yandan da cep telefonunu incelemeye aldı.

DAHA 10 GÜN ÖNCE...

Bundan 10 gün önce 112 doktoru olan Mehmet Can Kızıl (27) da Bakırköy, Ataköy’deki evinde ölü bulunmuştu. Dr. Kızıl’ın da vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmazken, evde bulunan bir miktar kimyasal madde analiz için laboratuvara gönderilmişti. Polis, her iki olayın sırrını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.