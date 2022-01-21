Bir haftada ikinci doktor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar fırtınası geliyor Radara yansıdı: İstanbul için saat belli olduKar fırtınası geliyor! Radara yansıdı: İstanbul için saat belli oldu#Meteoroloji
Kripto paralar yangın yerine döndü İşte dev kayıpların nedeniKripto paralar yangın yerine döndü! İşte dev kayıpların nedeni#Bitcoin
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Türkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldıTürkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldı!#Ermenistan
Yemişim Swap’ınıYemişim Swap’ını#Edi Rama
19 yaşında tarihe geçti19 yaşında tarihe geçti!#Havacılık
Çocuklar tatilde ne ister Uzmanlardan önerilerÇocuklar tatilde ne ister? Uzmanlardan öneriler#Yarıyıl Tatili
Bir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampındaBir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampında#PKK
Dev ikramiye sahibini buldu Tam 119 milyon 693 bin 823 liraDev ikramiye sahibini buldu! Tam 119 milyon 693 bin 823 lira#Süper Loto
Çürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşıÇürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşı#FETÖ
Galatasarayda kabus sürüyor Kasımpaşa 3 golle kazandıGalatasaray'da kabus sürüyor! Kasımpaşa 3 golle kazandı#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı
Erdoğandan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmekErdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aytaç Şaşmazdan Hekimoğlu itirafıAytaç Şaşmaz'dan Hekimoğlu itirafı!#Aytaç Şaşmaz
Yüzyıllık yerel tohumları yeşerttiYüzyıllık yerel tohumları yeşertti#Ali Akkaş
Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptımCamdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım!#Burcu Biricik
HABERLERGündem Haberleri

Bir haftada ikinci doktor

#Mehmet Emre Çakmaklı#Doktor#Saldırı
Bir haftada ikinci doktor

İstanbul’da özel bir hastanede uzman çocuk doktoru olarak çalışan Mehmet Emre Çakmaklı, hastanedeki mesaisinin ardından geçen pazar günü Bakırköy’deki evine gitti.

Haberin Devamı

Ertesi gün kendisinden haber alamayan arkadaşları polisi aradı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Dr. Mehmet Emre Çakmaklı’nın cesediyle karşılaştı. Evdeki masanın üzerinde alkol şişeleri ve bir miktar kimyasal madde bulundu. Vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunmayan Dr. Çakmaklı’nın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Evde bulunan alkol şişeleri ve kimyasal madde de analiz için Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Polis, Çakmaklı’nın evinin bulunduğu sokaklardaki güvenlik kameraları görüntülerini toplarken, bir yandan da cep telefonunu incelemeye aldı.

DAHA 10 GÜN ÖNCE...

Bundan 10 gün önce 112 doktoru olan Mehmet Can Kızıl (27) da Bakırköy, Ataköy’deki evinde ölü bulunmuştu. Dr. Kızıl’ın da vücudunda kesici, delici ya da ateşli silah izine rastlanmazken, evde bulunan bir miktar kimyasal madde analiz için laboratuvara gönderilmişti. Polis, her iki olayın sırrını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Emre Çakmaklı#Doktor#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele