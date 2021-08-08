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Bir haftada 40'tan 13'üncü sıraya yükseldi! Bakan Koca Hakkari'yi örnek gösterdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşılanma oranında 40. sıradan 13. sıraya yükselen Hakkari'yi herkesin örnek olmasını gerektiğini belirterek, "Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı
Bakan Koca paylaşımında, "Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!" ifadelerini kullandı