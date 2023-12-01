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Bir günde yüzde 6 arttı... Sağanak yağış barajlara yaradı

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#Meteoroloji#Sağanak#Baraj
Bir günde yüzde 6 arttı... Sağanak yağış barajlara yaradı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 07:00

Şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul’daki barajlar son yağan yağmurlarla yükselişe geçti. Önceki sabah yüzde 25.62 olan barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.03’e çıktı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesi’nde fırtına ve yağmur etkili oldu. Özelikle İstanbul ve Bursa’da şiddetli yağmurun etkisiyle dereler taştı, ev ve işyerlerini su bastı, araçlar sular içinde kaldı, çökmeler meydana geldi. Sıkıntılara yol açan şiddetli yağmur barajlara yaradı. İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından barajlardaki su seviyesi son 10 yılın en düşük değerlerini görmüştü. Son günlerde kent genelinde etkili olan yağışlarla barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti.

Bir günde yüzde 6 arttı... Sağanak yağış barajlara yaradı

ÖNCEKİ SABAH 25.62’YDİ

Bir günlük yağış barajlara yüzde 6’ya yakın doluluk sağladı. Önceki gün sabah yüzde 25.62 olan doluluk oranı yüzde 31.03’e çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre tam bir yıl önce İstanbul barajlarındaki su seviyesi 34.43 iken dün bu seviyenin 31.03 olduğu görüldü.

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#Meteoroloji#Sağanak#Baraj

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