Bir günde çöktü, 22 metrelik çukur oluştu! Mahalleli şaşkın...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Dedebalı Mahallesi, 16'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sivas Belediyesi'nce önceden planlanan köprü projesi zemin etüdü çalışmalarında altında boşluk oluştuğu tespit edilen yol çöktü. Yolda yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 22 metre derinliğinde çukur oluştu. Yolun çökmesinin ardından ihbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi, sokak ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Önceden alınan tedbirle can kaybı ve yaralanma olmazken, belediye ekipleri, kontrollü olarak göçük sonrası oluşan çukurun kapatılması için çalışma başlattı.

TAŞLAR KEPÇEYLE ÇUKURA DOLDURULDU

Çukurun kapatılması için belediye ekipleri, dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çukurun bulunduğu yere kamyonlarla taş ocaklarından büyük kayalar ve taşlar getirilmeye başlandı. Taşlar kepçe ile çukura doldurulurken ekipler ayrıca bölgede önlemlerini de artırdı.

Ferhatbostan Mahallesi'nin muhtarı Muhabbet Olgaç, "Belediyemiz daha önceden burada boşluk olduğunu tespit etti. Kontrollü bir şekilde sokaktaki araçlar kaldırıldı ve dün çukur kendiliğinden oluşmuş. Gece saatlerine kadar da belediye ekiplerimiz buradaydı. İnşallah bundan sonra çukur kapatılıp köprü yapılacak" diye konuştu.

'MAHALLECE ŞAŞKINIZ'

Mahalleliden Ebubekir Çakır ise "Dün sabah saatlerinde işe giderken hafif bir çöküntü vardı. Şimdi gelip baktığımda ise 20 metreyi geçkin çöküntü olmuş. 1 günde bu kadar çökmüş" dedi.

Kadircan Gedikli de "Dün burada ağaç vardı, bugün baktığımda ise ağaç yok. 22-23 metre çökme olmuş. Mahallece çok şaşkınız. Sıkıntılı ve korkuyoruz. Bundan sonraki süreçte ne olacak, merak ediyoruz" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara