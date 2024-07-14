Bir günde 9 sınava zorlanmıştı... Disleksili öğrencinin ‘hukuk’ zaferi

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Ankara’da özel bir üniversitede öğrenim gören disleksili G.D., geçen yıl bir günde dokuz sınava birden çağrıldı. İlk sınavda başarılı oldu. İkinci sınavda stresten bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ambulanstayken, ‘kopya çekti’ diye sahte tutanak tutuldu. “Ondan avukat olmaz” denilerek son sınıfta olmasına rağmen okulla ilişiği kesildi.

G.D., Türkiye’de bu alanda çalışan avukat arabulucu Burcu Akar Muratoğlu aracılığıyla dava açtı. Ankara 18. İdare Mahkemesi de kararı oybirliğiyle iptal etti. Mahkeme kararında G.D.’nin engelli öğrenci statüsü ile kayıt yaptırdığına dikkat çekilerek, mevzuat gereği üniversitenin Engelli Öğrenci Birimi’nce özel sınav koşulları belirlendiği ancak buna uyulmadığı belirtildi.

İLK DAVA İLK KARAR

G.D.’nin avukatı Burcu Akar Muratoğlu, Hürriyet’e davanın bu konuda açılan ilk dava verilen iptal kararının da tek emsal karar olduğunu söyledi: “Mevzuata göre zaten özel durumu olan engelli öğrenciler için akademik yıl başında uyarlama mektupları hazırlanmalıdır. Bu mektuba aykırı her türlü sınavın hukuka aykırı olacağı ve iptal edileceği bizim davamızda verilen emsal mahkeme kararı ile kayda geçti. Bu karar lehte emsal niteliği taşımaktadır.”

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DİSLEKSİ NEDİR

Disleksi tanısı bireyin yazılı dili işleme biçimini bozan, zekâ problemi olmadığı halde okuma-yazma ve heceleme güçlüğüne neden olan dil temelli öğrenme bozukluğu, aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak da biliniyor.