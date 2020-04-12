Bir günde 6 bin maske harcanıyor

COVID-19’la mücadele sürecinde kamuda personel sayısını sınırlayan ve ülke genelinde hayatı yavaşlatan önlemlere karşın Meclis, milletvekillerinin yanı sıra binlerce çalışanıyla geceli-gündüzlü mesai yapıyor.

Meclis, aciliyet taşıyan infaz teklifi ile eğitim ve ekonomi alanındaki düzenlemeler için hafta sonu çalışmaya devam ediyor. Meclis Başkanlığı her milletvekili ve personel için düzenli olarak odalara, kulislere maske gönderiyor. Maskelerin birkaç saat arayla değiştirilmesi nedeniyle sadece milletvekillerinin kullandığı günlük maske sayısı 6 bine çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Bu sorun hepimizin sorunu; iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin sorunu. Bu sorunu ciddiye almak zorundayız” dedi.