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Bülent SARIOĞLU
Haber Giriş: 12.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bir günde 6 bin maske harcanıyor

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Bir günde 6 bin maske harcanıyor
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İnfaz yasa taslağının görüşmelerini sürdüren Meclis’te milletvekilleri ve çalışanlar birlikte günde 6 bin maske kullanıyor. Maskeler birkaç saatte bir yenileniyor.

COVID-19’la mücadele sürecinde kamuda personel sayısını sınırlayan ve ülke genelinde hayatı yavaşlatan önlemlere karşın Meclis, milletvekillerinin yanı sıra binlerce çalışanıyla geceli-gündüzlü mesai yapıyor.

Meclis, aciliyet taşıyan infaz teklifi ile eğitim ve ekonomi alanındaki düzenlemeler için hafta sonu çalışmaya devam ediyor. Meclis Başkanlığı her milletvekili ve personel için düzenli olarak odalara, kulislere maske gönderiyor. Maskelerin birkaç saat arayla değiştirilmesi nedeniyle sadece milletvekillerinin kullandığı günlük maske sayısı 6 bine çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Bu sorun hepimizin sorunu; iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin sorunu. Bu sorunu ciddiye almak zorundayız” dedi.

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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