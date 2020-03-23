Bir günde 4 bin test

KÜRESEL salgın haline dönüşen koronavirüsü belirtileri ve koronavirüsü testi gündemden hiç düşmüyor. Türkiye’de de koronavirüsü, ilk belirtilerini ve semptomlarını öğrenmek isteyenler, “Koronavirüs nasıl anlaşılır” sorusuna yanıt arıyor ve testinin nasıl yapıldığı da merak ediyor. İşte koronavirüs, belirtileri ve testler hakkında bilinmesi gerekenler:

EN NET BELİRTİ ATEŞ

“Koronavirüsün en net belirtisi ateş. Ateşiniz var, kas ağrısı, baş ağrısı ve bu belirtilere kuru öksürük eşlik ediyorsa, mutlaka hastaneye başvurmak gerekiyor. Hastalığın kuluçka süreci 2 ila 14 gün. Bu süre zarfında kişide virüs olup olmadığı testlerle netlik kazanıyor. Bakanlık şu anda bir günde yaklaşık 4 bin konoravirüs testi yapıyor. Ancak bu rakam alınan hızlı tanı kitleri ve sayısı 36’ya çıkarılacak tanı laboratuvarları ile bir ay içinde 15 bine yükselecek.

Tanı laboratuvarlarında yaklaşık 5 saat içinde kesin sonuç alınabiliyor. Türkiye’nin ürettiği yerli tanı kitleriyle ise bu sonuç 60-90 dakikaya iniyor. Şimdi de Çin’den satın alınan ve acillere de gönderilecek olan hızlı tanı kitleri ile 15 dakikada sonuç çıkacak. Ancak bunlar yine de net sonuçlar için tanı laboratuvarlarına gönderilecek. Hızlı tanı kitlerinde ilk parti iki gün önce Türkiye’ye ulaştı. Şimdilik toplam 300 bin hızlı tanı kiti siparişi verildi.

TESTLER NASIL YAPILIYOR?



Vatandaşlar koronavirüs şüphesi ile istedikleri devlet, özel, üniversite ya da vakıf hastanelerine başvuru yapabiliyor. Başvuru yapan kişi ilk etapta hastanede ayrılan izolasyon odasında tutuluyor ve burun ya da boğaz sürüntüsü alınarak test uygulanıyor. 15 dakika sonra sonuç çıkıyor, sonuç negatif çıksa da kişi bir süre hastanede misafir ediliyor ve klinik durumu devam eder ya da ağırlaşırsa test tekrarlanıyor. Bu numuneler tanı laboratuvarlarında da netlik kazanıyor. Sonuç pozitif çıkarsa, kişinin başvurduğu hastane eğer pandemi hastanesi ise tedavi ediliyor değilse pandemi hastanelerinden birine sevk ediliyor.