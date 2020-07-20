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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 10:02,Son Güncelleme:

Bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı

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Bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Recep Ok'un bir gün önce aldığı otomobil, hareket halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesinin kırsal Kayapınar Mahallesi'nde dün akşam düğüne gitmek için yola çıkan Recep Ok'un bir gün önce aldığı otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilini yol kenarına park eden Ok, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar, alevler tüm otomobili sardı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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