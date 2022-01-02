Bir geceliğine koronayı unuttuk

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YENİ yıl, yeni umutlar ve yeni dileklerle karşılandı. Yurt genelinde otel ve tesislerde yoğunluk yaşanırken, sokak eğlenceleri de yılbaşı partilerinin coşkulu adresleri oldu. Palandöken, Kapadokya, Kuşadası, Bodrum gibi tatil beldelerinde hem oteller hem de caddeler ışıl ışıldı. Megakent İstanbul’da da sokak eğlenceleri her yıl olduğu gibi Taksim Meydanı ve Nişantaşı’ndaydı.

MASKE-MESAFE NEREDE?

İstanbul’da yüz binlerce kişi yeni yıla sokaklarda girdi. Nişantaşı’nın ışıklandırılan caddelerinde turlayanlar daha sonra konser izledi. Saatler 00.00’a yaklaştığında adeta adım atacak yer kalmadı. Nişantaşı’na girişlerde polis ekipleri üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Taksim’de ise zaman zaman gerginlikler yaşandı. Yabancı bir kadını taciz ettikleri iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Kutlamalarda neredeyse herkes koronavirüsü unuttu. Ne maske taktı ne mesafe kuralına uydu.

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GÜVENLİK ALARMI

Yılbaşı gecesi İstanbul genelinde polis, jandarma ve sağlık ekipleri olağanüstü hal durumundaydı. Cuma gecesi 44 bin 758 polis, 2 bin 231 jandarma ve 167 Sahil Güvenlik personeli görev yaptı. Gezi Parkı’na konulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracından MOBESE kameraları saniye saniye takip edildi.

YILIN İLK GÜNÜNE DOĞU -27’DE, ANTALYA DENİZDE GİRDİ

2022’nin ilk günü Türkiye adeta 4 mevsimi yaşadı. Doğu buzlar ülkesi, güney ise tropikal kıyılar gibiydi. Ağrı’da eksi 27 dereceyle soğuk zirve yaptı, Erzurum ve Erzincan gibi şehirler de karlar altındaydı.

Güneşli ve ışıl ışıl bir havaya uyanan Antalyalılar ise soluğu ünlü Konyaaltı Plajı’nda aldı. Kimi sadece güneşlenmekle yetinirken, kimi kendini dalgalara attı. (DHA / İHA)

SAĞLIKÇILAR GÖREV BAŞINDA GİRDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Üsküdar’daki İstanbul Sağlık Müdürlüğü Anadolu Komuta Kontrol Merkezi’nde girdi. Sağlık çalışanlarının yeni yılını telsiz anonsuyla kutlayan ve 2022’nin ilk bebeği olan Umut Eliz’in ailesini tablet üzerinden görüntülü arayan Koca, gece yarısından yeni yılın ilk sabahı saat 07.00’ye kadar da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin acil servislerini ziyaret etti. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarıyla selfie çektirdi, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve onlarla sohbet etti. (DHA)

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YILIN İLK VE EN GÜZEL HEDİYELERİ

Her yıl olduğu gibi bu sene de yılın ilk doğan bebekleri merak konusu oldu. Türkiye’nin birçok ilinde aileler 2022 yılının ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açan bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşadılar. O anlarda yaşanan mutluluk ise objektiflere yansıdı. Ankara’da yılın ilk bebeği olan Emine ve Osman Çavdar çiftinin üçüncü çocuğuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhuriyet altını taktı.