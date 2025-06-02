×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bir gecede hepsi yok oldu! 'Canavar geldi, hepsini kırdı geçti'

Güncelleme Tarihi:

#Kırıkkale#Kurt Saldırısı#Hayvan Kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 12:55

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bağ evindeki ağıla giren kurt, 16 küçükbaş hayvanı telef etti. Bir gecede bütün emeklerinin yok olduğunu söyleyen Hayvan sahibi Ali Gökdere, "Kendim yemedim, onlara yedirdim. Canavar geldi, hepsini kırdı geçti" dedi.

Haberin Devamı

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Karadere mevkisindeki bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Ali Gökdere'ye ait ağıla gece saatlerinde kurt girdi. Gökdere, ağıldaki koyunları sabah saatlerinde telef olmuş halde buldu. Saldırı sonucu 16 küçükbaş hayvan telef olurken, 4 kuzu ise saldırıdan kurtuldu.

Bir gecede hepsi yok oldu Canavar geldi, hepsini kırdı geçti

"CANAVAR GELDİ BİR GÜNDE HEPSİNİ KIRDI GEÇTİ"

Emekli maaşıyla hayvanlarına yem ve saman aldığını belirten Ali Gökdere, "Bir merakla 6 koyun almıştım. 6 koyundan 4'ünü kurbanda satmıştım. Kalan 2 tanesini de 18'e kadar çoğalttım. Daha sonra canavar geldi, bir günde hepsini kırdı geçti. Yapacak bir şey yok. Saat 22.00'de kapatmıştım, sabah da hepsini ölü olarak gördüm. Kendim yemedim, bunlara yedirdim. Yemini, samanını emekli maaşımdan 3-5 kuruş katarak aldım, büyüttüm. Başka da yapacak bir işim yoktu. 4 tane kuzum kaldı, onları da görmemiş, tahminimce şişmiş, onlar da ölür. Şaştım kaldım ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Bir gecede hepsi yok oldu Canavar geldi, hepsini kırdı geçti

Kendisi için hayvanların bir uğraş ve moral kaynağı olduğunu söyleyen Gökdere, "Başka da yapacak bir işim yoktu. Kendimize bir eğlenceydi bunlar. Burada artık vakit de geçmez" diye konuştu.

Gözden KaçmasınYardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendiYardıma koşan adama şaşırtan tepki: Ters dönen araçtaki kişiler böyle seslendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırıkkale#Kurt Saldırısı#Hayvan Kaybı

BAKMADAN GEÇME!