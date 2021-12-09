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Bir gecede 4 saldırı! Cerrahpaşa’da şiddeti protesto

#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi#Sağlık Çalışanları#Protesto
Bir gecede 4 saldırı Cerrahpaşa’da şiddeti protesto

İstanbul’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 7 Aralık gecesi 4 kez saldırıya uğrayarak beyaz kod veren sağlık çalışanları, Çocuk Acil Polikliniği önünde basın açıklaması yaparak saldırıları protesto etti.

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Ağır hakaretler ve ölüm tehditleri aldıklarını ifade eden sağlık çalışanları, saldırganlardan şikâyetçi olacaklarını söyledi. Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, “Cerrahpaşa Çocuk Acil Servisi’nde

7 Aralık tarihinde nöbet tutan asistan doktor arkadaşlarımız, bir gecede 4 kez, sözlü saldırılara, ağır küfürlere ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Bu ne ilktir, korkarım ne de son olacaktır. 2 yıldır ağır pandemi koşullarında cansiperane çalışan genç arkadaşlarımızın karşı karşıya geldikleri ve maalesef tüm sağlık çalışanları için olağan hale gelen bu durum asla kabul edilemez. Hekimlere ve tüm sağlık emekçilerine yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

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#Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi#Sağlık Çalışanları#Protesto

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