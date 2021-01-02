Bir garip yılbaşı! Havai fişek skandalı, dansözlü korona inadı, İstanbul'un sessizliği

1- FİŞEK FACİASI

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin, ailesiyle yılbaşını kutlamak isterken fitilini ateşlediği havai fişek yüzünde patladı. Hastaneye kaldırılan Omar’ın doktoru konuyla ilgili “Durumu düne göre oldukça iyi. Ancak şu anda futbolu konuşmak için çok erken” dedi.

Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, bu sezon başında Galatasaray’a transfer olmuştu. Büyükçekmece’deki Toskana Vadisi evlerinde müstakil bir villada ailesi ile birlikte yaşayan Galatasaraylı oyuncu, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için havai fişek patlatmak istedi. Yemek yedikten sonra çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkan Omar, 21.30 sıralarında 10-15 tane havai fişeğin fitilini ateşledi. İlk iki havai fişek sorunsuz bir şekilde patlasa da üçüncüsü (bozuk olduğu düşünülüyor) kıvılcım çıkartarak Galatasaraylı futbolcunun yüzünde patladı. Omar kaldığı sitenin ambulansıyla hemen Galatasaray’ın sağlık sponsoru olan Bahçelievler Medical Park Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Galatasaray Sağlık Kurulu yapılan ilk kontrollerin ardından Omar’ın gözündeki durumun ciddiyeti üzerine Norveçli futbolcuyu, Ulus’taki Liv Hospital’e nakletti. Görme kaybı riski ve durumun ciddiyeti üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, kaptan Arda Turan ve kulüp doktorları hastaneye gitti. Sağ gözü daha hasarlı olan, görme kaybı riski taşıyan Omar’ın durumu, gözündeki ödemin tamamen inip ardından yapılacak olan operasyon sonrasında netlik kazanacak.

Galatasaraylı bir başka futbolcu Ryan Babel de yılbaşı gecesi evinin bahçesinde havai fişek patlattı. Bu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Omar’ın yaşadığı olay sonrasında aldığı tepkilerin ardından Ryan Babel paylaşımlarını sildi.

‘FUTBOL İÇİN DAHA ERKEN’

Omar Elabdellaoui’nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya, Galatasaraylı futbolcunun son durumuyla ilgili “Her iki gözde, bir gözde daha fazla olmak üzere yaralanma konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Şu anda futbolu konuşmak için çok erken. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi, muhtemelen gerekecektir” dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise “Bilinci açık. Ben kendisiyle konuştum. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sitenin ambulans görevlisi, bir resim çekip sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar, ayıptır, günahtır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

‘DUALARA İHTİYACI VAR’

Fatih Terim de hastanede tedavisi süren Elabdellaoui’yi ziyaret edip görüştü. Ziyaretin ardından hastanenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Terim, şunları söyledi: “Galatasaray Kulübü ve bizler, onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim. Dünden bu tarafa biraz daha iyi veya biz öyle görmek istiyoruz. Çok kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah bu süreç onun lehine işleyecek. Ancak kolay bir hadise atlatmadı. Tüm futbolseverlerin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacı var. Ailesi ve kendi adına büyük talihsizlik ama yaşam içinde olan bu hadiselere göğüs gereceğiz.”

Öte yandan Omar’ın ambulansta kendisinin fotoğrafını çeken kişiyle ilgili hukuki işlem yapılmamasını istediği, “Hayır, yapmayın işinden olur. Ailesi zarar görür” dediği ortaya çıktı. (Aysel ALP/ANKARA - Ali Naci KÜÇÜK/İSTANBUL)

BUNU SATAN CEZA ALMALI

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı, çevre ve kimya mühendisi Prof. Mustafa Öztürk, havai fişeklerde çok tehlikeli bir kimyasal madde bulunduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kullanımı uzmanlık gerektirir. A sınıfı kullanım belgesi olmayanlara satışı yasaktır. Futbolcuya kim sattıysa bulunup cezalandırılmalıdır. İnternetten satılabiliyorsa, bir mevzuat boşluğu varsa acilen giderilmelidir. Yoksa insanlar üzerindeki bu riskler devam eder. Nasıl silahta ruhsat aranıyorsa havai fişek satışında da mutlaka A sınıfı kullanım belgesi aranmalı. Çünkü havai fişek üretimi, taşınması, satışı hassas olduğu için mutlaka özel önlemler almayı gerektirir.”

PROFESYONELLER KULLANMALI

Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicinin A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi olması gerekirken, mülki amirden izin almadan kullananlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 ve 36. maddeleri gereğince işlem yapılıyor. Bu kişilere yaklaşık 500 lira para cezası veriliyor. Tüzel kişiler (işletmeler, düğün salonu ve organizasyon şirketleri vb.) içinse 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi gereğince idari para cezası söz konusu oluyor, ayrıca suç teşkil edilen konularda adli işlem yapılıyor.

BELEDİYELER YASAKLAMIŞTI

Temmuz ayında Sakarya’da 6 gün arayla yaşanan ve 10 kişinin ölümüne neden olan havai fişek patlamalarının ardından Türkiye genelinde birçok belediye havai fişek kullanımını yasaklamıştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın çağrısının ardından büyükşehirler arasında bu uygulamaya ilk katılan İzmir olmuş, ardından İstanbul’da da havai fişek kullanımı yasaklanmıştı.

2- DANSÖZLÜ KORONA İNADI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi. Grup sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL’den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı. (Huzeyfe ÖZDEMİR - Semih ŞAHİN / DHA)

TAKSİYLE VİLLAYA

Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı kutlamaları yasaklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ise villaları mercek altına aldı. Ekipler Silivri’de bulunan bir villanın H.K.K. tarafından kısa süreliğine kiralandığı bilgisini aldı. Villada yılbaşı gecesinde kumar oynatılabileceği ve parti düzenlenebileceği ihbarı alan ekipler, H.K.K. isimli şahsı ve villayı takibe aldı.

Yeni yıla yaklaşılan saatlerde villaya çok sayıda ticari taksi ile insan giriş çıkışının Jandarma ekiplerince görülmesi üzerine villaya baskın düzenlendi. Villada, maske-sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak yılbaşı eğlencesi düzenledikleri tespit edildi. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 10’u kadın, 19’u erkek olmak üzere 29 kişiye 3 bin 150 liradan toplam 91 bin 350 lira idari para cezası uygulandı. (İSTİHBARAT SERVİSİ)

3- İSTANBUL’UN SESSİZLİĞİ

İstanbul 2021 yılına koronavirüs nedeniyle sessiz bir şekilde girdi. Önceki yıllarda yerli ve yabancı birçok insanın toplandığı meydanlar bu yılbaşında boş kaldı.

Yılbaşı kutlamalarının İstanbul’daki adresi olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı saatler 21.00’i gösterdiğinde bomboş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstiklal Caddesi’nde polis ve zabıta ekipleri girişleri kapattı. Görkemli havai fişek gösterilerinin izlendiği, yılbaşı eğlencelerinin kalbi olan Ortaköy’de de sessizlik hâkimdi. Polis ve basın mensupları dışında kimsenin olmadığı Ortaköy’de, yılbaşı eğlencelerinden eser yoktu. Sadece paket servisi yapan restoranların açık olduğu Ortaköy’de meşhur kumpirciler erkenden dükkânlarını kapattı. Önceki senelerde binlerce kişinin katılımıyla Anadolu Yakası’nın en kalabalık kutlamalarının yapıldığı Kadıköy Meydanı’nda ise kimseler yoktu.

Polis ekiplerinin kuş uçurtmadığı meydanda, görmeye alışık olduğumuz boğa heykelinin çevresi ıssızdı. Trafik yoğunluğunun çok olduğu Bağdat Caddesi terk edilmiş bir görünüme sahipti. Oltacıların adresi olan Galata Köprüsü’nde de büyük bir sessizlik vardı. Yılın bereketli olması için saatler 00.00’ı gösterdiğinde balık tutan amatör balıkçılar bu sene kısıtlamalardan dolayı balıklarını tutamadı. Şehrin diğer yerleri gibi sessiz kalan köprüde gözler balıkçıları aradı.

TRAFİK YÜZDE 1’E DÜŞTÜ

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70’leri görürken 21.00’den sonra yollar tamamen boşaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Gece saatleri itibari ile yoğunlukta büyük oranda düşüş yaşandı.

Kısıtlamalardan muaf olan basın mensupları da yeni yıla, İstanbul’un çeşitli semtlerinde görevleri başında girdi. 2020 yılının zorlu geçtiğini belirten bazı basın mensupları, 2021 yılından umutlu olduklarını söyledi. (Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL)