Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kabine Ukrayna’yı konuşacakKabine Ukrayna’yı konuşacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte Rusya’nın oligarklarıİşte Rusya’nın oligarkları#RUSYA
Uzaydan görüntülendi Rus ordusuna ait 5 kmlik konvoy Kievin kapısındaUzaydan görüntülendi! Rus ordusuna ait 5 km'lik konvoy Kiev'in kapısında#ABD
Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıBu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! #Ukrayna
Ruslar Kiev’i düşüremediRuslar Kiev’i düşüremedi#Ukrayna
Fakat aşk olsun sana ZelenskiFakat aşk olsun sana Zelenski#Zelenski
Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesiRusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi#SWIFT
Rusyaya bir darbe daha Hava sahası Rus uçaklarına kapanıyor... Rus devlet medyasına yasakRusya'ya bir darbe daha! Hava sahası Rus uçaklarına kapanıyor... Rus devlet medyasına yasak#AB
Acımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir KievAcımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir Kiev#RUSYA
S-400 üzerinden küreselcilere selamS-400 üzerinden küreselcilere selam#Rusya
Oyun içinde oyunOyun içinde oyun#RUSYA
Müzakere satrancıMüzakere satrancı#Ukrayna
Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yazlık almak için kolları sıvadıAlp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yazlık almak için kolları sıvadı#Alp Navruz
Kliçkodan sivillerin tahliyesine ilişkin flaş açıklama: Etrafımız çevrildiKliçko'dan sivillerin tahliyesine ilişkin flaş açıklama: Etrafımız çevrildi#Ukrayna
Covid-19da sevindiren gelişme... Vakalarda düşüş trendi dikkat çekiyorCovid-19'da sevindiren gelişme... Vakalarda düşüş trendi dikkat çekiyor#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Bir garip velayet savaşı

#Velayet#DAVA#MAHKEME
Bir garip velayet savaşı

Erdal T., eski eşi Binnaz E.’nin cinsiyet değişikliği yapan bir kişi ile birliktelik yaşadığını iddia ederek iki kız çocuğunun velayetini istedi. Binnaz E. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek davanın reddini istedi.

Haberin Devamı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Erdal T. ile Binnaz E. iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çiftin henüz reşit olmayan iki çocuğun velayetini anneye verdi. Erdal T.’nin iki çocuğuna nafaka ödemesine de karar verildi. İddiaya göre Binnaz E., cinsiyet değişikliği yapan bir kişi ile birliktelik yaşamaya başladı. Eski eşinin bu kişiyle evlenme hazırlığı yaptığını dava dilekçesinde belirten Erdal T., “Eski eşimin bu yaşam şekli çocuklarımın psikolojisini bozmuştur. Çocuklarım bu birliktelikten ve yaşam şeklinden tamamen korkmakta ve ürkmektedir. Bu ilişki yüzünden çocuklarımın eğitimleri de olumsuz etkilenmiştir. Eski eşimin uygunsuz yaşamı nedeniyle çocuklarımın velayetinin değiştirilerek bana verilmesini istiyorum” dedi.

Haberin Devamı

‘AHLAK DIŞI BİR HAYATI YOK’

Davaya cevap veren Binnaz E.’nin avukatı, “Müvekkil, sosyal hizmetler dışında geçimini gündelik ev işlerine giderek sağlamaktadır. Ancak Erdal T., çocuklarına nafakalarını ödememektedir. Müvekkilim çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Müvekkil oldukça mütevazi, ahlaki değerlere ve inanca sahip bir insandır. Ahlak dışı bir hayatı bulunmamaktadır. Davanın reddini istiyoruz” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Velayet#DAVA#MAHKEME

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna