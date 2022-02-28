Bir garip velayet savaşı

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Erdal T. ile Binnaz E. iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çiftin henüz reşit olmayan iki çocuğun velayetini anneye verdi. Erdal T.’nin iki çocuğuna nafaka ödemesine de karar verildi. İddiaya göre Binnaz E., cinsiyet değişikliği yapan bir kişi ile birliktelik yaşamaya başladı. Eski eşinin bu kişiyle evlenme hazırlığı yaptığını dava dilekçesinde belirten Erdal T., “Eski eşimin bu yaşam şekli çocuklarımın psikolojisini bozmuştur. Çocuklarım bu birliktelikten ve yaşam şeklinden tamamen korkmakta ve ürkmektedir. Bu ilişki yüzünden çocuklarımın eğitimleri de olumsuz etkilenmiştir. Eski eşimin uygunsuz yaşamı nedeniyle çocuklarımın velayetinin değiştirilerek bana verilmesini istiyorum” dedi.

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‘AHLAK DIŞI BİR HAYATI YOK’

Davaya cevap veren Binnaz E.’nin avukatı, “Müvekkil, sosyal hizmetler dışında geçimini gündelik ev işlerine giderek sağlamaktadır. Ancak Erdal T., çocuklarına nafakalarını ödememektedir. Müvekkilim çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Müvekkil oldukça mütevazi, ahlaki değerlere ve inanca sahip bir insandır. Ahlak dışı bir hayatı bulunmamaktadır. Davanın reddini istiyoruz” dedi.