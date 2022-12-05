Bir garip taciz soruşturması

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Soruşturma dosyasına göre, E.B. (31) isimli kadın avukat, Ankara’da tanınan bir avukat olan T.T.’nin ortağı olduğu avukatlık bürosunda işçi avukat olarak, 13 Kasım 2020 tarihinde işe başladı. Kadın avukat, 12 Ocak 2022 tarihinde savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde, 10 Ağustos 2021 günü T.T.’nin kendisini öpmek suretiyle cinsel taciz eyleminde bulunduğunu iddia etti. Kadın avukat, şikâyet dilekçesine ek olarak da olaya ilişkin kendisi tarafından kayıt altına alınan ses kaydını delil olarak sundu. Kadın avukat, verdiği ikinci şikâyet dilekçesinde de şüpheli tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. T.T. de, kadın avukat hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet dilekçesinde, E.B.’nin kendisine iftira attığı, kumpas kurduğu, sunulan ses kaydının hukuka aykırı olduğu ifade edilerek genç kadın hakkında işlem yapılması talep edildi.

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‘İSTEMİYORUM’ DEMEDİ

Soruşturma devam ederken şüpheli erkek avukat T.T., dosyaya sunulan ses kaydına ilişkin olarak, psikolojik danışman ve aile terapistinden, “Uzman Bilimsel Mütalaa Raporu” aldı. Raporda, özetle “Olumlama (hayır yerine) ‘hı hı’ vb seslerin kullanılması, reddetme (hayır yerine) ‘ı-ıh’ sesleri ve/veya jest ve mimiklerin kullanılması anlamına gelmektedir. Ses kayıtlarında E.B.’nin reddetmeye yönelik kararlı, açık ve yüksek bir ses tonu kullanılmadığı görülmüştür” denildi.

‘FISILTILI KONUŞMA VAR’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Kasım 2022 tarihinde tarafların karşılıklı şikâyetlerine ilişkin takipsizlik kararı verdi. Kararda, cinsel taciz yönünde, kadın avukatın dosyaya sunduğu 35 dakika 7 saniyelik ses kaydının bir plan dahilinde kayıt altına alındığı, ani gelişen bir durum karşısında yapılmadığı savunuldu.Kararda, şöyle denildi: “Müşteki E.B. net ve anlaşılır bir şekilde konuştuğu ancak çok fazla fısıltılı konuşmalar yaptığı, görüşme kaydının 7. dakikası civarında şüphelinin ‘İyi misin?’ dediği, E.B.’nin ‘İyiyim, gayet iyiyim bir sıkıntı yok’ dediği, şüphelinin ise müştekiye ‘Sarılma’, ‘Hadi seni seviyorum, gitmem gerekiyor’, ‘O., (müştekinin erkek arkadaşı) seviyorum, seni de seviyorum’, ‘Senin olmana gerek yok benim yanımda’ şeklinde karşılıklar verdiği anlaşılmaktadır.

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SES KAYDI YASAK DELİL

Dosyaya sunulan raporda, müştekinin ses tonu ve içerik olarak uygun mesajlar vermediği de belirtilmektedir. Dolayısıyla müşteki tarafından kayıt altına alınan bu görüşme içeriklerinin yasak delil kapsamında kaldığı bu sebeple hükme esas alınamayacağı değerlendirilmiştir. Kaldı ki şüpheliye isnat olunan eylemin, müştekinin rızası hilafında gerçekleştiği yönünde, her türlü şüpheden uzak, kamu davası açmaya yeter nitelikte, yeterli ve inandırıcı bir delil bulunmamaktadır.”