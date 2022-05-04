Bir garip soruşturma

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerce 20 Ekim 2017 tarihinde yapılan çalışmalarda, Çankırı Caddesi’nde bir büfe civarında uyuşturucu madde satıldığı yönünde istihbari bilgilere ulaşıldı. Aynı gün Tuncay Ş. ve Ahmet Ö., uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sırada yakalandı. Olay günü ele geçirilen uyuşturucu madde paketleri üzerinden parmak izi de alındı.

YARGILANDI, CEZA ALDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, şüpheli Tuncay Ş. hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama sonucunda da sanık Tuncay Ş.’nin mahkûmiyetine karar verildi. Davaya bakan mahkeme, uyuşturucu paketinin üzerindeki parmak izlerinin kime ait olduğunu Emniyet’e sordu. Emniyet, söz konusu parmak izinin H.E. isimli kişiye ait olduğunu bildirirken, bu kişinin kimliği, mesleği hakkında herhangi bir bilgiye yer vermedi. Sanık Tuncay Ş. hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan verilen kararın kesinleşmesinin ardından, parmak izi çıkan H.E. hakkında savcılığa suç ihbarında bulunuldu.

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‘BU ŞAHIS ARAŞTIRILSIN’

Savcılık, uyuşturucu paketinde parmak izi çıkan H.E.’nin operasyonda görev yapan polislerden biri olabileceği değerlendirilmesini yaparak, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazdı, “Öncelikle parmak izi çıkan H.E. isimli şahsın, şüpheliyi (Tuncay Ş.) yakalayan polis memurlarından olup olmadığının araştırılması, değil ise uyuşturucu ticareti yönünden savunmasının alınması” talimatını verdi.

PARMAK İZİ POLİSE AİT ÇIKTI

Emniyet de “H.E. isimli şahsın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğunu ve olay tarihi olan 20 Ekim 2017 tarihli tutanakta imzası bulunan polis memurlarından birisi olduğunu” bildirdi. Bunun üzerine savcılık H.E.’yi ‘ihbar edilen’ sıfatıyla dosyaya kaydederek, hakkında takipsizlik kararı yazdı. 12 Nisan tarihli kararda “Her ne kadar suç ihbarı üzerine uyuşturucu paketi üzerinden parmak izi çıkması nedeni ile hakkında soruşturma başlatılmış ise de, H.E.’nin işlem yapan polislerden birisi olduğunun anlaşılmasıyla, ihbar edilen hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi” denildi.