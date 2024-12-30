Bir garip savunma

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Avukat Belen Nesli Coşğun (22) evli bir çocuk babası olan Kahramanmaraş’ta oteli bulunan Muhammet Balcı ile duygusal bir birliktelik yaşıyordu. 15 Haziran 2023 günü, çift Ankara’da bir rezidansta kaldı. Sabah saatlerinde genç avukat, yatağında vurulmuş halde bulundu. İddianamede, olay sabahı Coşğun’un cep telefonuna yüklü olan Kadın Destek Programı’na (KADES) 3 kez basarak yardım istediği belirtildi.

EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Sanık Balcı savunmalarında genç avukatın psikolojik sorunlarını olduğunu ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. İstinaf mahkemesi de verilen kararı onadı. Bunun üzerine taraflar karara ilişkin temyiz başvurusunda bulundu. Sanık Balcı’nın avukatı Yargıtay’a sunduğu temyiz dilekçesinde, genç kadının öldürülmeden önce 3 kez KADES uygulamasından yardım istemesine ilişkin olarak, ilginç değerlendirmelerde bulunarak, özet şunları belirtti:

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KADES’E NEDEN BASTI

“Maktul, yaşamış olduğu olumsuz ve kötü olayların etkisiyle ve içerisinde bulunduğu ruhsal bunalımlardan dolayı intihar etmiştir. Maktul intihar etmeden önce de bunu planlamış ve intihar etmesi olayını şüpheli ölüm haline getirecek ve müvekkilimizin bu olayı yaptığını göstermeye çalışır şekilde intihar etmeden hemen önce KADES uygulamasına 3 kez ard arda düzenli ve sistematik bir şekilde belirli periyodlarla basarak ve akabinde ebeveyn yatak odasında yatağın sol tarafında olmak suretiyle yatağın içerisinde oturur bir halde bel bölgesine kadar yorganın çekili olmuş olduğu pozisyonda bulunduğu esnada kendi sol bel üstü bölgesine ince elyaftan oluşan 1 adet yastık tutmak suretiyle sol göğüs tarafından silahın tetiğine basarak intihar etmiştir. Maktulün KADES uygulamasına basma şekline ve zaman aralıklarına bakıldığında açıkça görüleceği üzere maktul KADES’e sistematik ve düzenli zaman periyodlarıyla rahat bir şekilde basmıştır. Maktulün tehlike ve tehdit altında KADES’e bu şekilde rahatça basması maddi gerçeğe ve hayatın olağan akışına açıkça ters düşmektedir.”

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BARUT İZİ NASIL OLDU

Balcı’nın elinde svap artığı (baruz izi) bulunmasına ilişkin olarak da temyiz başvurusunda “Müvekkilimizin sağ avuç içinde svap çıkmasının nedeni ise merminin giriş deliği üzerine kalbe yakın bölge olan bu yere ve kalbinin üzerine ilk yardımda bulunmak suretiyle kalp masajı yapması nedeniyle merminin giriş deliğine avuç içinin değmesi ve kan bulaşması nedeniyle maktulün kanından bulaşan svaptan kaynaklanmaktadır” görüşü öne sürüldü. Sanık avukatı temyiz başvurusunda olay günü silahta 2 mermi bulunduğunun tespit edildiğine de işaret ederek, “Kanımızca, maktul kurşunun birini müvekkilimize sıkacaktı diğerini de kendisine sıkmaya karar vermesi amacıyla silahta 2 kurşun bulunduğu ancak maktulün daha sonra bu fikrinden vazgeçerek müvekkilin yanından ayrılmış olduğu anlaşılmaktadır” iddiasında da bulundu.

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BAŞSAVCILIK: CEZAYI ONAYIN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dava dosyasına ilişkin tebliğnamesini hazırladı. Başsavcılık sanık avukatının, itirazlarını dikkate almadı, sanığa verilen cezanın onanmasını talep etti. Dosyaya ilişkin son kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.