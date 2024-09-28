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Bir garip olay: Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu

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#Cami#Tabure#İmam
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 14:12

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Mustafa K. (35) camide namaz kıldıran imama arkadan yaklaşıp, plastik tabureyle başına 3 defa vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, camidekiler namazı bozup, Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri vantilatör ve tabureyle kovaladı.

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Olay, 16 Eylül'de Alaşehir ilçesindeki Tokuçzade Camisi'nde meydana geldi. Camide akşam namazını kıldıran İmam Nurullah Yüksel'e arkadan yaklaşan Mustafa K., başına plastik tabureyle 3 kez vurdu. İmam Yüksel namazını bozup, kendini korumaya çalışırken, camidekiler Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, kovaladı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansırken, Mustafa K., kaçarak kalabalığın elinden kurtuldu. Durum polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Mustafa K.'yi yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa K., polisteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın görgü tanıklarından Abdil Sınık, "Akşam namazı kılıyorduk. Üçüncü rekatı kılarken uzun boylu bir kişi arkadan, imamın başına tabure ile 3 defa vurdu. Dördüncüye yeltendiğinde hoca namazı bozdu. Bu esnada camidekilerden biri, ona tabureyle vurunca kaçtı, yakalayamadık. Sonradan öğrendik, rahatsızlığı olan biriymiş. Bir daha da gelmedi zaten" dedi.

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Bir garip olay: Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu

Bir garip olay: Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu

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#Cami#Tabure#İmam

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