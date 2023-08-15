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Bir garip olay! Dakikalarca bağırdı, işaretler yaptı... Nedeni şaşkına çevirdi

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#Avcılar#Polis#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 11:11

Avcılar'da, yeni kiraladığı evin balkonuna hava almak için çıkan yabancı uyruklu Hassan Muhammed, kapının kapanmasıyla balkonda mahsur kaldı. Türkçe bilmediği için bağırarak ve işaretlerle yardım isteyen Hassan Muhammed'in durumundan şüphelenen itfaiye ekipleri, polisle birlikte kurtarma operasyonu yaptı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Reşitpaşa Caddesi'nde 6 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katında balkonda mahsur kalan Hassan Muhammed, yolun karşısındaki inşaatta bulunanlardan bağırarak ve işaretlerle yardım istedi. Türkçesi iyi olmadığı için Hassan Muhammed'in 'konuşma engelli' olabileceğini düşünen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de Hassan Muhammed'in durumundan şüphelenerek polisi aradı. Polis ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle çalışma başlatıldı.

Bir garip olay Dakikalarca bağırdı, işaretler yaptı... Nedeni şaşkına çevirdi

Merdivenle balkona çıkan itfaiye ve polis, balkonun kapısını açarak yardım isteyen Muhammed'i kurtardı. Filistin uyruklu olduğu belirlenen Hassan Muhammed'in iki hafta önce evi kiraladığı ve hava almak için balkona çıktığı sırada kapının kapanması üzerine mahsur kaldığı öğrenildi.

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İKAMET İZNİ YOK

İkamet izni olmadığı belirlenen Hassan Muhammed, Polis merkezine götürüldü.

Bir garip olay Dakikalarca bağırdı, işaretler yaptı... Nedeni şaşkına çevirdi

Bir garip olay Dakikalarca bağırdı, işaretler yaptı... Nedeni şaşkına çevirdi

Bir garip olay Dakikalarca bağırdı, işaretler yaptı... Nedeni şaşkına çevirdi

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#Avcılar#Polis#İtfaiye

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