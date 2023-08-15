Bir garip olay! Dakikalarca bağırdı, işaretler yaptı... Nedeni şaşkına çevirdi

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Reşitpaşa Caddesi'nde 6 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katında balkonda mahsur kalan Hassan Muhammed, yolun karşısındaki inşaatta bulunanlardan bağırarak ve işaretlerle yardım istedi. Türkçesi iyi olmadığı için Hassan Muhammed'in 'konuşma engelli' olabileceğini düşünen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de Hassan Muhammed'in durumundan şüphelenerek polisi aradı. Polis ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle çalışma başlatıldı.

Merdivenle balkona çıkan itfaiye ve polis, balkonun kapısını açarak yardım isteyen Muhammed'i kurtardı. Filistin uyruklu olduğu belirlenen Hassan Muhammed'in iki hafta önce evi kiraladığı ve hava almak için balkona çıktığı sırada kapının kapanması üzerine mahsur kaldığı öğrenildi.

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İKAMET İZNİ YOK

İkamet izni olmadığı belirlenen Hassan Muhammed, Polis merkezine götürüldü.