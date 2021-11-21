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Bir garip kavga

#Taksi#Sürücü#Kavga
Bir garip kavga

Sürücü kursu eğitmeni ile taksici arasındaki yol verme tartışmasına taksideki yolcu da dahil olunca ortalık karıştı. Yolcuya saldırdığı gerekçesiyle tepki gören Furkan A. “Sadece kadını arabaya bindirmeye çalıştım” dedi.

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İSTANBUL Şişli’de Duatepe Mahallesi Yay Caddesi’nde geçen perşembe, taksi sürücüsü ile sürücü kursu eğitmeni Furkan A. arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya takside bulunan kadın yolcunun da katılmasıyla çıkan olaylar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

‘KADIN BANA SALDIRDI’

Sürücü kursu eğitmeni Furkan A. yaşanan olayı anlattı. Furkan A. tartışmanın aslında taksi sürücüsüyle olduğunu belirterek, “Benim kadınla ilgili hiçbir problemim yoktu. Benim sorunum taksiciyleydi. Yolun ortasında durup müşteri aldı. Biraz sağa yaklaşmış olsaydı, dörtlüsünü yakıp durmuş olsaydı kimseyi engellemiyordu. Ben yanından geçerken hareket etti, ani fren yapıp durdu ve kornoya bastı. Ben de arabadan aşağıya indim, güzel bir üslupla 'Yolcu yolun ortasında alınmaz, sağa çekersiniz dörtlünüzü yakarsınız, niyetinizi belli edersiniz' dedim.

Bir garip kavga

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O sırada zaten kadın üzerime doğru gelmeye başladı. Arabaya bir şeyler atmaya başladı. Ben arabaya bindim, yanıma geldi, 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Seni şöyle yaptıracağım, böyle yaptıracağım' gibi küfürler etmeye başladı. Üslubu gerçekten bozuktu. Ben arabaya bindim, gideceğim. Sağ kapıyı açtı, bacağıma tekme attı aracın içerisindeyken, tükürdü. Bana hakaretler etti. Camı kapatınca elindeki telefonla cama vurmaya başladı. Ben taksiye doğru geldim. Kadını taksiye bindirmenin peşindeyim. Bindireyim de olay daha büyümesin derdindeyim” iddiasında bulundu.

Bir garip kavga


 
‘TAKSİYE BİNDİRMEK İSTEDİM’

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda mesaj aldığını belirten Furkan A., “Videoları gören insanların bazıları ‘Darp ettin’ diyor, bazıları ‘Darp yok’ diyor. Kadını arabaya doğru ittirdim, arabaya bindirmek amacıyla. Ama herhangi bir darp ya da şiddet yok. Eğer vücudunda herhangi bir çizik darp varsa gitsin rapor alsın. Sadece kendimi savundum ve aracın içine bindirmeye çalıştım” dedi.

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#Taksi#Sürücü#Kavga

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