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Bir garip ikiz davası: Bu çocuklar benim değil

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#Yonca K.#Feramuz G.#Taşıyıcı Anne
Bir garip ikiz davası: Bu çocuklar benim değil
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:00

Yonca K. ile Feramuz G., bir dönem duygusal ilişki yaşadı. Feramuz G., Gürcistan’da taşıyıcı annenin doğurduğu ikiz çocukları, sahte belgelerle Yonca K. üzerine kaydettirdi. Yonca K., ikizlerin annesi olmadığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Feramuz G.’nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

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İSTANBUL’da yaşayan Yonca K. ile işinsanı Feramuz G. bir dönem duygusal ilişki yaşadı. İddiaya göre Feramuz G., Türkiye’de kanunen yasak olan taşıyıcı annelik için Gürcistan’da bir kadın ayarladı. Feramuz G., Gürcistan’da taşıyıcı annenin doğurduğu ikiz çocuğun annesi olarak sevgilisi Yonca K.’yi düşündü. İddiaya göre Feramuz G., sevgilisi Yonca K.’ye zorla ‘taşıyıcı annelik sözleşmesi’ imzalattı. İkiz çocuklarının annesi olarak sevgilisi Yonca K.’yi yazan Feramuz G., gerçeği yansıtmayan bu doğum belgeleriyle çocukları Türkiye’ye getirdi. Yonca K. çocukların annesi olmadığının tespiti için Feramuz G. ile taşıyıcı anneye dava açtı. Feramuz G. de Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak ikiz çocuklarının annesinin Yonca K. olduğuna ilişkin tanıma yaptı.

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Bir garip ikiz davası: Bu çocuklar benim değil

LİNÇ EDİLME KORKUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yonca K.’nin şikâyeti üzerine, Feramuz G. hakkında ‘çocuğun soybağını değiştirmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Çocuklardan alınan DNA örneğinde, Yonca K.’nin çocukların annesi olmadığı tespit edildi. Yonca K. çocukların nüfusta annesi olarak kendisinin görüldüğünü iddia ederek kimlik bilgilerinin gizlenmesi için mahkemeye başvurdu. Yonca K., durumun ailesi tarafından öğrenilmesi halinde şiddet, linç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ve ağır tehdit altında olduğunu ileri sürdü.

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#Yonca K.#Feramuz G.#Taşıyıcı Anne

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