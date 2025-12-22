×
Bir garip evlilik teklifi: Genç kız gözyaşlarına boğuldu

Bir garip evlilik teklifi: Genç kız gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 16:28

Düzce’de motokurye Onur Eski (31), ‘Kaza yaptım’ diyerek çağırdığı sevgilisi Elif Ceylan’a evlilik teklif etti. Endişe ve sevinci aynı anda yaşayan Ceylan, ‘Evet cevabını verdi.

Kentte motokurye olan Onur Eski, sevgilisi Elif Ceylan’a farklı bir evlenme teklifi yapmak için arkadaşları ile birlikte plan yaptı. Eski, doğum günü partisine gittiği kız arkadaşını arayarak kaza geçirdiğini söyledi.

Bir garip evlilik teklifi: Genç kız gözyaşlarına boğuldu

Ceylan, kaza haberini alınca arkadaşları ile birlikte söylenen yere gitti. Erkek arkadaşını yerde hareketsiz yattığını gören Elif Ceylan, büyük panik yaşadı. Bu sırada Ceylan, o anı cep telefonuyla görüntüleyenlere tepki göstererek, “Kameraya çekeceğinize ambulans çağırın” dedi.

Bir garip evlilik teklifi: Genç kız gözyaşlarına boğuldu

Arkadaşlarının ellerinde meşaleler yakmasının ardından yattığı yerden kalkan Onur Eski, diz çökerek elinde yüzükle kız arkadaşı Elif Ceylan’a evlilik teklif etti. Endişe ve sevinci aynı anda yaşayan Ceylan şaşkınlık yaşadı. Elif Ceylan, sevgilisinin teklifine ‘evet’ cevabını verdi.

Bir garip evlilik teklifi: Genç kız gözyaşlarına boğuldu

 

