Bir evin pencere korkuluğuna çıkan yılan, yakalanarak doğaya bırakıldı

Elazığ'da bir evin pencere korkuluğuna çıkan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Burdur'da da vatandaşların sokakta gördüğü yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi'ndeki binanın birinci katındaki ev penceresinin demir korkuluklarına yılan çıktı. Yılanı gören mahalleli durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı.
BURDUR'DA SOKAKTA GÖRÜLEN YILAN YAKALANIP DOĞAYA BIRAKILDI
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Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde vatandaşların sokakta yılan gördükleri ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan aramalarda bulunan yılan ekipler tarafından alınarak doğal ortamına bırakıldı.