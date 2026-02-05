Bir evde zorla tutulan kadın kurtarıldı

Haberin Devamı

Olay, Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti Veyisefendi Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alt katı dükkân olan 2 katlı binanın üst katının penceresindeki kadını gördü.

VALİZİYLE ÇIKARILDI

Adının B.K. olduğu belirlenen genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. isimli erkeğin binanın giriş kapısını kilitleyerek kendisini evde zorla tuttuğunu ileri sürdü. Demir kapının itfaiye ekiplerinin desteğiyle açılması sonucu binaya giren polis, B.K.’yı bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.

Erzurum Şehir Hastanesi’nden alınan doktor raporu sonrası B.K. Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. B.K.’nın şikayeti üzerine polis, Ş.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.