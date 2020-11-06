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Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Bir eliyle direksiyonu diğer eliyle otomobilinin üstündeki suntayı tutan sürücüye ceza

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Bir eliyle direksiyonu diğer eliyle otomobilinin üstündeki suntayı tutan sürücüye ceza
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BURSA’da trafikte bir eliyle otomobilinin tavanına koyduğu suntayı, diğer eliyle de direksiyonu tutan sürücü M.D.’ye 275 lira ceza kesildi.

Bir eliyle direksiyonu diğer eliyle otomobilinin üstündeki suntayı tutan sürücüye ceza
Osmangazi ilçesinde Çekirge Caddesi’nden Altıparmak Caddesi istikametine giden 34 NH 3953 plakalı otomobilin sürücüsü M.D., bir eliyle direksiyonu diğer eliyle de otomobilinin tavanına koyduğu suntayı tuttuğu görüldü. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi. M.D. Altıparmak Caddesi girişinde uygulama yapan trafik ekiplerince de fark edildi. Uygulama noktasına gelmeden yolunu değiştiren M.D.’nin plakasını alan ekipler, 'Karayoluna değecek, taşacak şekilde taşımak' suçundan 275 lira ceza kesti.

Görüntülerde M.D., yanındaki kişiyle birlikte otomobilin üstüne koydukları suntayı tutmaya çalışırken görülüyor.

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