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Bir elinde keser, aklında serası: 75 yaşındaki Güllü Nine'nin sele meydan okuyan inadı

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#Hatay Sel#Güllü Karahanlı#Meteoroloji Uyarısı
Bir elinde keser, aklında serası: 75 yaşındaki Güllü Ninenin sele meydan okuyan inadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 09:33

Hatay, Yayladağı'nda taşkına neden olan şiddetli yağışta, 75 yaşındaki Güllü Karahanlı elinde keserle sel sularına karşı koydu. Ayakta duramadığı için emekleyerek suyun önündeki atıkları temizleyen yaşlı kadın, bir çocuğun "Teyze sel seni alır götürür" uyarısına rağmen serasını kurtarabilmek için dakikalarca uğraştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede dün sağanak nedeniyle Bezgede Mahallesi'nde sel oldu.

Bir elinde keser, aklında serası: 75 yaşındaki Güllü Ninenin sele meydan okuyan inadı

Evini ve serasını korumak için elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalışan Güllü Karahanlı'nın mücadelesi kameralara yansıdı.

Bir elinde keser, aklında serası: 75 yaşındaki Güllü Ninenin sele meydan okuyan inadı

Olay sırasında yaşananları anlatan Karahanlı, "Her yıl yağmurda evimin önünde sel oluyor ve ben de her sene kuvvetli yağmur yağdığında bu mücadeleyi yapıyorum. Akıntı sırasında suyun önü kapanınca bu şekilde açmak gerekiyor. Ayakta durmakta zorlandığım için emekleyerek suyun önünü kesen pislikleri temizledim. Bu sırada karşıdan bir çocuk 'Hacı teyze, sel alır götürür seni' dedi ama ben de 'Allah'ın verdiği afet, elhamdülillah kaldırırım' dedim. Çocuğun 'Teyze uğraşma, geçemezsin' demesi üzerine bir süre daha uğraşıp direklerden tutunarak zor bela geri döndüm. Ayakkabım da suya kapılıp gitti" diye konuştu.

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#Hatay Sel#Güllü Karahanlı#Meteoroloji Uyarısı

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