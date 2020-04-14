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Gündem
Ali Can ZERAY/DHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Bir eczacı daha koronavirüsten hayatını kaybetti!

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Bir eczacı daha koronavirüsten hayatını kaybetti!
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EDİRNE'de, eczane işletmecisi Süreyya Zıpkınkurt (69), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne'de eczacı Süreyya Zıpkınkurt'un, koronavirüsü şüphesiyle gittiği Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Zıpkınkurt, 17 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gördü. Zıpkınkurt, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Zıpkınkurt'un ölümü, yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu.

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