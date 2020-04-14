Bir eczacı daha koronavirüsten hayatını kaybetti!

Edirne'de eczacı Süreyya Zıpkınkurt'un, koronavirüsü şüphesiyle gittiği Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Zıpkınkurt, 17 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gördü. Zıpkınkurt, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Zıpkınkurt'un ölümü, yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu.