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Bir dönemin yıldızı Harika Avcı kendini eve kapattı

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#Harika Avcı#Harika Avcı Son Durum#Harika Avcı Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 20:48

Rol aldığı filmlerle sevenlerinin kalbine taht kurmuştu Harika Avcı. Son dönemdeyse, sevenleri endişeli... Ev sahibi kendisine ulaşamayınca, polise haber vererek içeri girdi. Uzun süre evden çıkmadığı anlaşılan Avcı, eve girilmesine tepki gösterdi. Kanal D ekibi  bugün Avcı'nın evine gitti. Onu merak eden komşuları, anahtarı kapının üstündeki daireyi açtı ancak Avcı'ya ulaşamadı.

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80'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, geçirdiği zor günlerle gündemde.

Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği bilinen Harika Avcı'nın kendini eve kapattığı öğrenildi.

Avcı'nın ev sahibi, uzun süre haber alamayınca polislerle evine gitti ve kapıyı kırmak zorunda kaldı.

Avcı'nın çığlıkları üzerine polisler, evde olduğunu anladı.

Avcı, eve girilmesine tepki göstermişt..

Kanal D ekibi  bugün Avcı'nın evine gitti. Onu merak eden komşuları, anahtarı kapının üstündeki daireyi açtı ancak Avcı'ya ulaşamadı.

 

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#Harika Avcı#Harika Avcı Son Durum#Harika Avcı Kanal D

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