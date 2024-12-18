Bir dönemin yıldızı Harika Avcı kendini eve kapattı

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80'li yıllara damga vuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, geçirdiği zor günlerle gündemde.

Bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği bilinen Harika Avcı'nın kendini eve kapattığı öğrenildi.

Avcı'nın ev sahibi, uzun süre haber alamayınca polislerle evine gitti ve kapıyı kırmak zorunda kaldı.

Avcı'nın çığlıkları üzerine polisler, evde olduğunu anladı.

Avcı, eve girilmesine tepki göstermişt..

Kanal D ekibi bugün Avcı'nın evine gitti. Onu merak eden komşuları, anahtarı kapının üstündeki daireyi açtı ancak Avcı'ya ulaşamadı.